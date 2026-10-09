Kompany sobre as conquistas de Kane e Olise: A Bola de Ouro já está decidida

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, afirmou que os títulos coletivos continuam sendo sua prioridade em detrimento da Bola de Ouro, prêmio pelo qual seus jogadores Harry Kane e Michael Olise estão concorrendo.

Kompany disse durante a coletiva de imprensa de apresentação para o confronto de sua equipe contra o anfitrião Augsburg, marcado para amanhã, sábado, pela Bundesliga, respondendo a uma pergunta sobre as chances de Kane e Olise conquistarem a Bola de Ouro: "Acredito que a questão já está decidida, certo? Portanto, não posso mudar mais nada, por mais que eu diga".

E prosseguiu: "Desculpem, mas eu não coloco essa Bola de Ouro na minha cabeça todos os dias. Hoje eu penso apenas no Augsburg".

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O treinador belga acrescentou: "Espero que um jogador do Bayern vença o prêmio. Mas, claro, o mais importante para mim é que conquistemos títulos com o Bayern. Conheço bem o Harry e o Michael, e os dois pensam da mesma forma. É isso que nos distingue como time".

"Não faço isso por prêmios"

Sobre a homenagem que deve receber de Markus Söder, primeiro-ministro do estado da Baviera, por suas conquistas esportivas e por sua postura contra o racismo, Kompany disse: "É um prêmio esportivo. Não quero receber um prêmio por um discurso contra o racismo. Não faço isso por prêmios, mas sim porque a coisa certa deve ser dita em determinado momento. O prêmio é muito bonito, claro".

Segundo o jornal "Bild", Kompany receberá o prêmio pessoal do primeiro-ministro da Baviera durante a cerimônia do Prêmio do Esporte da Baviera de 2026, prevista para após a partida contra o Augsburg.

O jornal esclareceu que Söder valoriza, acima de tudo, a postura clara do treinador belga contra o racismo e a exclusão.

Em fevereiro passado, Kompany havia proferido um discurso que durou 12 minutos durante uma coletiva de imprensa do Bayern, que chamou a atenção mundialmente, em resposta às ofensas racistas sofridas pelo astro brasileiro Vinícius Júnior na partida entre Benfica e Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa, e à postura de José Mourinho, então técnico do Benfica, que atribuiu a Vinícius parte da responsabilidade.



