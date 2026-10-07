Vincent Kompany (40 anos) e Nathanael Brown (23 anos) terão de deixar o campo às pressas após o confronto do Bayern de Munique com o Augsburg, no próximo sábado, pela Bundesliga. Dois carros de luxo estarão à espera do técnico e do jogador em frente ao estádio, para levá-los diretamente ao "BMW Welt", em Munique, para comparecer à cerimônia do Prêmio do Esporte da Baviera 2026.

A homenagem não se limitará a Brown, vencedor do prêmio de "Melhor Jovem Atleta Destaque", mas incluirá também Kompany, segundo o jornal alemão "Bild".

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O treinador belga receberá das mãos de Markus Söder o prêmio pessoal do primeiro-ministro da Baviera. E, de acordo com informações do "Bild", a homenagem não vem apenas em reconhecimento ao seu sucesso com o Bayern de Munique, mas Söder valoriza, acima de tudo, a postura firme de Kompany contra o racismo e a exclusão.

Em fevereiro passado, Kompany fez, durante uma coletiva de imprensa do Bayern de Munique, um discurso que durou 12 minutos e chamou a atenção do mundo inteiro. Nele, lançou um apelo caloroso em favor da dignidade humana e enfatizou com clareza que o racismo não tem lugar no esporte nem na sociedade.

O discurso veio como resposta às ofensas racistas sofridas pelo craque do Real Madrid, Vinícius Júnior, durante o confronto com o Benfica na Liga dos Campeões da Europa.

Veio também como resposta à postura de José Mourinho, então técnico do Benfica e atualmente treinador do Real Madrid, que minimizou o episódio, na visão de alguns, ao atribuir ao brasileiro parte da responsabilidade, sob a alegação de que ele havia provocado a torcida com sua comemoração.

Em reconhecimento a essa postura e ao seu sucesso com o Bayern de Munique, o primeiro-ministro da Baviera homenageará Kompany como figura de destaque no mundo do esporte e na sociedade.



