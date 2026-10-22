Klopp furioso: falar sobre Kimmich agora é falta de respeito

Jürgen Klopp, técnico da seleção da Alemanha, demonstrou sua irritação com os comentários sobre a disputa pelas posições no meio-campo entre os jogadores do Bayern de Munique e da seleção alemã, Aleksandar Pavlović, Tom Bischof e Joshua Kimmich, ressaltando que este último seguirá tendo lugar em seu time, isso após sua ausência no confronto contra o Arsenal pela Liga dos Campeões da Europa (2 a 2), na última quarta-feira, por causa do falecimento de seu pai.

Klopp disse sobre a dupla Pavlović e Bischof, durante o estúdio de análise da partida pela rede "DAZN": "Eles são parceiros fantásticos e podem jogar juntos de maneira excelente. Só acho que falar sobre isso agora é uma falta de respeito absoluta. Não podemos fazer isso sem que a questão também se transforme em um debate sobre Kimmich. O Joshua tem outras coisas com as quais lidar hoje", em referência ao caso do falecimento.

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O treinador da Alemanha prosseguiu: "Kimmich é um meio-campista excepcional e sempre terá lugar em nosso time. Esse é um debate que só acontece neste país, onde as pessoas dizem que, se um jogador não atua como titular em uma única partida, nunca mais voltará a jogar. Isso é realmente uma loucura".

Klopp acrescentou: "Um bom time precisa de mais de um bom meio-campista, e o melhor é ter quatro, cinco ou seis bons jogadores, para que possa jogar futebol de uma determinada maneira".

No mesmo contexto, Bischof recebeu uma pergunta após a partida contra o Arsenal, sobre se ele formaria com Pavlović a dupla de volantes do futuro do Bayern de Munique, ao que respondeu: "Eu curto muito jogar com o Pavlo. Mas todos nós sabemos o valor do Jo (Kimmich). No fim, é o Vinny (Kompany) quem decide quem joga".

O jovem jogador complementou: "Só fico feliz quando estou em campo e consigo meus minutos de jogo. Veremos o que o futuro nos reserva".



