Joshua Kimmich, destaque do Bayern de Munique, admitiu a dificuldade do confronto com o Arsenal, marcado para a próxima quarta-feira, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, diante da ausência do francês Michael Olise por suspensão, após ter sido expulso no empate com o Viking (3 a 3) na rodada passada.

Em declarações divulgadas pela "Sky", Kimmich falou sobre o duelo com o Arsenal: "Temos um ou dois jogadores com algumas contusões depois da partida de hoje (a vitória sobre o Leipzig por 6 a 1 no Campeonato Alemão), e espero que não seja nada grave".

O internacional alemão prosseguiu: "Michael Olise não estará disponível por causa do cartão vermelho. É evidente que isso torna as coisas mais difíceis para nós, especialmente quando se trata de substituir um jogador como ele, em um jogo grande como esse".

Leia também

Os bastidores da decisão: por que Flick deixou Hamza Abdelkarim de fora do time principal do Barcelona?

Próximas partidas FCB Liga dos Campeões 15:00 ARS

Estatísticas da Liga dos Campeões: Real Madrid é o rei histórico das viradas, com o Barcelona em segundo

E acrescentou: "Mas temos muita qualidade no plantel e vamos dar tudo o que temos. Estou realmente ansioso pela partida".

O atacante do Bayern de Munique, Harry Kane, também falou sobre o impacto da ausência de Olise diante do Arsenal, afirmando que a oportunidade estará aberta para outros jogadores mostrarem sua capacidade.

O astro inglês disse: "Claro que vamos sentir falta de um dos nossos jogadores, e agora outros atletas precisam aparecer e agarrar sua chance. É assim que funciona a competição no Bayern de Munique".

Momento importante

Kane elogiou a atuação de sua equipe contra o Leipzig, considerando que a vitória ampla veio em um momento importante, depois de dois resultados que não estiveram à altura das expectativas do time.

Ele disse: "Foi uma partida excelente. Acho que, depois dos dois últimos resultados, era importante darmos um recado, e fizemos isso desde o primeiro minuto. Entendo que criamos chances suficientes para vencer e marcar gols nos últimos jogos, mas, claro, não conseguimos os resultados que queríamos".

E completou: "Quando não vencemos, sempre há mais conversa e o barulho de sempre. Por isso, era importante mantermos a calma e evitarmos erros, e foi o que fizemos do início ao fim. A atuação foi excelente. Quando você marca 6 gols contra um adversário como o Leipzig, pode sentir muito orgulho".



