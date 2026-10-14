Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, afirmou que o cartão vermelho recebido por seu companheiro Michael Olise mudou tudo na partida da equipe contra o Viking, da Noruega (3 a 3), pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira, destacando que o francês deve assumir a responsabilidade por seu erro.

Kane comentou os acontecimentos do jogo em declarações à imprensa após a partida: "Foi um primeiro tempo ruim da nossa parte. Começamos bem o segundo tempo e lutamos para voltar. Mas o cartão vermelho mudou tudo para nós. Ele (Olise) vai ficar muito abalado, e precisa assumir a responsabilidade. Foi um erro, e erros acontecem. Ele precisa aprender com isso".

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E acrescentou: "É uma pena, porque temos partidas importantes pela frente. Deveríamos ter vencido este jogo com a atuação que apresentamos no segundo tempo. Mas quando você comete erros como esse, é punido".

E prosseguiu, em declarações à rede "Sky": "Sem o cartão vermelho, certamente teríamos continuado, puniríamos eles e encerraríamos a partida com força. Mas é assim o futebol: você precisa ser inteligente e esperto nesses momentos, e precisa controlar suas emoções".

Kane continuou: "Vamos nos unir e garantir que evoluamos como grupo. Vencemos juntos, perdemos e empatamos juntos. Sabemos que precisamos eliminar os erros, e vamos fazer isso".

As provocações de Tripic

Questionado se Zlatko Tripic, capitão do Viking, conseguiu provocá-lo, o atacante inglês respondeu: "Não, não acho. Isso faz parte do futebol. Ele é um jogador inteligente, que gosta de conseguir faltas, de se jogar no chão e de perder tempo".

E completou: "Você enfrenta jogadores como ele todo o tempo. Hoje, funcionou para ele. O árbitro não conseguiu controlar totalmente isso, mas foi o que aconteceu".

Tripic esteve presente nos principais momentos da partida, no estádio Lays Arena, onde cobrou o escanteio que Gianni Stensness desviou de cabeça para as redes da equipe bávara, após apenas 70 segundos.

E, no fim, enviou um cruzamento à segunda trave, que o substituto Hermann Haugen colocou nas redes, marcando o gol de empate (3 a 3) para o Viking.

Entre os dois gols, Tripic teve um terceiro papel decisivo, ao provocar Michael Olise até que ele perdesse a cabeça. O astro francês jogou a bola no rosto do capitão do Viking e recebeu dois cartões amarelos, seguidos da expulsão.



