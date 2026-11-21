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O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, quebrou o silêncio após sofrer uma grave lesão no tornozelo e enviou uma mensagem do leito do hospital depois de passar por uma cirurgia.

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O Bayern de Munique enfrentou o Colônia na sexta-feira, na Allianz Arena, e Kane se lesionou aos 15 minutos, ao tentar alcançar um cruzamento de Michael Olise. O zagueiro do Colônia Joel Schmied chegou primeiro à bola e se chocou contra a perna de apoio do atacante.

Vencedor da Bola de Ouro e com histórico de problemas no tornozelo, Kane tentou continuar em campo apesar da lesão, mas acabou cedendo à dor. Depois de fazer sinal para o banco de reservas, deixou o gramado mancando, amparado por dois fisioterapeutas, e mais tarde saiu do estádio de muletas após o empate por 1 a 1.

Os exames realizados após a partida confirmaram que o atacante de 33 anos sofreu uma lesão alta no tornozelo, envolvendo o ligamento da articulação tibiofibular, e ficará fora por vários meses.

Kane passou por uma cirurgia bem-sucedida para tratar a ruptura do ligamento e escreveu em seu perfil no Instagram, do leito do hospital: "Esses são os altos e baixos da vida! É natural que eu esteja muito frustrado com essa lesão, mas, como sempre, é uma oportunidade para mostrar resiliência e evoluir de olho em 2027."

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E acrescentou: "Vou voltar renovado e pronto para a reta decisiva da temporada! 'Os tempos difíceis não duram, mas as pessoas fortes, sim'. Essa é uma frase que ouvi do meu amigo Julian Edelman, ex-jogador de futebol americano. Obrigado a todos pelas mensagens! Está tudo bem."

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O Bayern de Munique, por sua vez, confirmou o sucesso da cirurgia e anunciou que Kane ficará fora pelos "próximos meses", desejando a ele uma rápida recuperação.

A lesão significa que Kane vai desfalcar o clube, e possivelmente a seleção, em jogos importantes. Caso retorne em meados ou no fim de fevereiro, ele perderá o restante da fase de liga da Champions League, incluindo a partida contra o Manchester United, no dia 20 de janeiro.

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O atacante inglês provavelmente também ficará fora de confrontos difíceis no Campeonato Alemão, entre eles o duelo com o Bayer Leverkusen.

Kane também corre contra o tempo para estar à disposição nos dois jogos decisivos da Inglaterra contra a Noruega, pelas quartas de final da Liga das Nações, que começam no dia 27 de março. Sua participação segue sob forte dúvida.

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A lesão interrompe a sequência de sucessos do artilheiro da seleção inglesa, que conquistou a Bola de Ouro em outubro, renovou contrato com o Bayern até junho de 2029 e soma nesta temporada 10 gols e 10 assistências em 16 partidas oficiais pelo clube.

No início deste mês, após assinar o novo contrato, Kane havia declarado seu amor pelo clube: "Eu me sinto totalmente em casa no Bayern de Munique. Amo o clube, a torcida e a cidade de Munique. Temos um time incrível e um treinador especial, Vincent Kompany, e sinto muito orgulho de fazer parte deste clube."

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E concluiu: "Toda a minha família está muito feliz aqui, e eu fazia questão de ficar. Agora estou de olho no futuro e quero conquistar mais títulos com este grande clube."