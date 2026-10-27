Harry Kane, astro do Bayern de Munique, agradeceu ao Tottenham pela ajuda em realizar seus sonhos, além de ter elogiado seus companheiros na seleção da Inglaterra, depois de se tornar o primeiro jogador inglês a conquistar a Bola de Ouro em 25 anos.

O atacante do Bayern de Munique superou Kylian Mbappé e Lamine Yamal para conquistar o mais prestigiado prêmio individual do mundo do futebol, durante a cerimônia realizada na capital inglesa, Londres, na última segunda-feira, tornando-se o primeiro jogador inglês a vencer o prêmio desde a consagração de Michael Owen em 2001.

Kane, que entrou para o Tottenham aos onze anos antes de sua transferência para o Bayern de Munique em 2023, dedicou um elogio especial ao seu antigo clube durante seu discurso após receber o prêmio.

Kane disse: "Quero agradecer ao Tottenham Hotspur. Com certeza, eu não teria chegado onde estou hoje se não fosse pelo Tottenham".

E acrescentou: "Eu estava lá desde os 11 anos de idade, e, graças a todas as orientações e aos treinadores, tive a oportunidade de realizar meu sonho".

E prosseguiu: "Com certeza, sem todos aqueles momentos que vivemos juntos, com todos os altos e baixos que a jornada testemunhou, eu não teria chegado a este momento hoje. Por isso, só quero dizer obrigado ao Tottenham Hotspur".

Kane mencionou especialmente alguns dos treinadores que o ajudaram durante seu período no Tottenham, entre eles Chris Ramsey, Tim Sherwood e Ryan Mason, a quem descreveu como um de seus amigos mais próximos.

Kane, de 33 anos, que levou a seleção da Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, também elogiou seus companheiros de seleção durante um discurso longo e marcado pela emoção.

Ele disse: "A todos os meus companheiros na seleção da Inglaterra, foi um ano especial. Não foi um ano perfeito, mas vivemos muitos bons momentos".

E acrescentou: "Construímos um vínculo forte entre nós, e desfrutamos de um grande espírito coletivo, seja na forma como jogamos ou na forma como nos unimos. É uma verdadeira honra jogar ao lado de vocês e ser o capitão de vocês".

E prosseguiu: "Este prêmio é de todos nós, com certeza".

Kane também dirigiu palavras de elogio ao técnico Thomas Tuchel, dizendo: "A Thomas Tuchel e à comissão técnica, agradeço por nos liderarem, e pela forma como nos impulsionam para frente e elevam os padrões de desempenho. É uma honra para mim representar vocês".

Kane completou seu discurso dizendo: "À minha esposa Kate, minha melhor amiga, passamos juntos por momentos de altos e baixos. Você é a minha maior apoiadora, e senti que você queria este prêmio mais do que eu".

E continuou: "A espera cheia de ansiedade foi longa, mas aqui estamos, conseguimos. Você sempre quer o melhor para mim, e se sacrifica para me ajudar a realizar meus sonhos. Esta conquista não teria sido possível sem você, e é algo que podemos celebrar juntos, e não uma conquista só minha. Somos um só time, e mal posso esperar para celebrar esta noite. Eu te amo".

E encerrou dirigindo-se aos seus filhos: "Meus filhos que estão me assistindo em casa, com certeza já passou da hora de vocês dormirem! A Ivy, Vivienne, Louis e Henry, vocês são a razão de tudo o que eu faço. Este é um prêmio especial, e mal posso esperar para levá-lo para casa e celebrar com vocês. Amo muito vocês".



