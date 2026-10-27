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Hussein Hamdy
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Kane: o Tottenham está por trás do sonho da Bola de Ouro, e esta é a mensagem que envio a Tuchel

H. Kane
T. Tuchel
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Tottenham
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Alemanha

Uma longa jornada rumo à glória

Harry Kane, astro do Bayern de Munique, agradeceu ao Tottenham pela ajuda em realizar seus sonhos, além de ter elogiado seus companheiros na seleção da Inglaterra, depois de se tornar o primeiro jogador inglês a conquistar a Bola de Ouro em 25 anos.

O atacante do Bayern de Munique superou Kylian Mbappé e Lamine Yamal para conquistar o mais prestigiado prêmio individual do mundo do futebol, durante a cerimônia realizada na capital inglesa, Londres, na última segunda-feira, tornando-se o primeiro jogador inglês a vencer o prêmio desde a consagração de Michael Owen em 2001.

Kane, que entrou para o Tottenham aos onze anos antes de sua transferência para o Bayern de Munique em 2023, dedicou um elogio especial ao seu antigo clube durante seu discurso após receber o prêmio.

Kane disse: "Quero agradecer ao Tottenham Hotspur. Com certeza, eu não teria chegado onde estou hoje se não fosse pelo Tottenham".

E acrescentou: "Eu estava lá desde os 11 anos de idade, e, graças a todas as orientações e aos treinadores, tive a oportunidade de realizar meu sonho".

E prosseguiu: "Com certeza, sem todos aqueles momentos que vivemos juntos, com todos os altos e baixos que a jornada testemunhou, eu não teria chegado a este momento hoje. Por isso, só quero dizer obrigado ao Tottenham Hotspur".

Kane mencionou especialmente alguns dos treinadores que o ajudaram durante seu período no Tottenham, entre eles Chris Ramsey, Tim Sherwood e Ryan Mason, a quem descreveu como um de seus amigos mais próximos.

Kane, de 33 anos, que levou a seleção da Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, também elogiou seus companheiros de seleção durante um discurso longo e marcado pela emoção.

Ele disse: "A todos os meus companheiros na seleção da Inglaterra, foi um ano especial. Não foi um ano perfeito, mas vivemos muitos bons momentos".

E acrescentou: "Construímos um vínculo forte entre nós, e desfrutamos de um grande espírito coletivo, seja na forma como jogamos ou na forma como nos unimos. É uma verdadeira honra jogar ao lado de vocês e ser o capitão de vocês".

E prosseguiu: "Este prêmio é de todos nós, com certeza".

Kane também dirigiu palavras de elogio ao técnico Thomas Tuchel, dizendo: "A Thomas Tuchel e à comissão técnica, agradeço por nos liderarem, e pela forma como nos impulsionam para frente e elevam os padrões de desempenho. É uma honra para mim representar vocês".

Kane completou seu discurso dizendo: "À minha esposa Kate, minha melhor amiga, passamos juntos por momentos de altos e baixos. Você é a minha maior apoiadora, e senti que você queria este prêmio mais do que eu".

E continuou: "A espera cheia de ansiedade foi longa, mas aqui estamos, conseguimos. Você sempre quer o melhor para mim, e se sacrifica para me ajudar a realizar meus sonhos. Esta conquista não teria sido possível sem você, e é algo que podemos celebrar juntos, e não uma conquista só minha. Somos um só time, e mal posso esperar para celebrar esta noite. Eu te amo".

E encerrou dirigindo-se aos seus filhos: "Meus filhos que estão me assistindo em casa, com certeza já passou da hora de vocês dormirem! A Ivy, Vivienne, Louis e Henry, vocês são a razão de tudo o que eu faço. Este é um prêmio especial, e mal posso esperar para levá-lo para casa e celebrar com vocês. Amo muito vocês".


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