Kane encerra a temporada da Bundesliga de forma espetacular com um hat-trick na partida de despedida do Bayern

Harry Kane liderou o Bayern de Munique à vitória sobre o 1. FC Köln com um hat-trick na tarde de sábado. O campeão nacional venceu por 5 a 1 o recém-promovido na última rodada da Bundesliga. Com isso, Kane chegou a nada menos que 36 gols no campeonato nesta temporada. Na Allianz Arena, o confronto também foi marcado pela despedida de alguns jogadores e pela última partida do árbitro Deniz Aytekin.
Antes do pontapé inicial, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro e Nicolas Jackson foram despedidos do Bayern. Vincent Kompany também fez várias alterações na equipe, com Manuel Neuer, Dayot Upamecano e Luis Díaz de volta ao time titular. O Bayern assumiu rapidamente o controle, embora tenha demorado um pouco para surgir a primeira chance de gol.
Após um aviso de Kane, que chutou por cima após jogada de Jamal Musiala, o primeiro gol saiu aos dez minutos. Musiala cruzou da direita, Joshua Kimmich desviou de cabeça e Kane finalizou com um belo voleio: 1 a 0. Três minutos depois, o inglês ampliou a vantagem em uma cobrança de falta curta, após Musiala ter sido derrubado na entrada da área.
O Colônia ainda voltou ao jogo. Musiala passou a bola para Said El Mala, que, em velocidade, estava imparável e chutou com precisão, passando por Neuer: 2 a 1. No entanto, a partida permaneceu emocionante por muito tempo, pois o Bayern voltou a marcar quatro minutos depois, com Tom Bischof. O meio-campista chutou rasteiro de longe, após jogada de Lennart Karl.
O Bayern continuou sendo a equipe mais perigosa. Luis Díaz viu seu chute ser defendido por Marvin Schwäbe, enquanto Musiala acertou a trave pouco antes do intervalo, após um passe em profundidade de Kane. O Colônia conseguiu apenas contra-ataques esporádicos e foi para o intervalo perdendo por 3 a 1.
Após o intervalo, o Colônia jogou de forma mais ofensiva e conquistou maior posse de bola. Linton Maina criou perigo logo após entrar em campo, e Marius Bülter também esteve perto de marcar com uma cabeçada. Do outro lado, o jovem Lennart Karl acertou a trave, enquanto Díaz apareceu várias vezes com perigo na área.
Nos minutos finais, Kane decidiu definitivamente o jogo e completou seu hat-trick. Goretzka recuperou a bola no meio-campo e serviu o atacante, que chutou de longe no canto esquerdo: 4 a 1. Com isso, Kane chegou a um total de 70 gols e assistências nesta temporada pelo seu clube.
Em seguida, Guerreiro e Jackson, que se despediam, entraram em campo, enquanto Neuer precisou sair devido a uma lesão na panturrilha. Jackson, que retorna ao Chelsea após o fim da temporada, marcou um gol em sua última partida pelo Bayern. O atacante recebeu passe de Díaz e finalizou com precisão à queima-roupa: 5 a 1.