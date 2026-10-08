Julian Nagelsmann supostamente não é avesso a um retorno espetacular

Como informa a Sky, o técnico de 39 anos ao menos não descarta uma nova passagem pelo cargo de treinador do RB Leipzig. Nagelsmann é apontado há algum tempo como possível sucessor de Martin Demichelis, que teve com os saxões um início de temporada abaixo das expectativas e atualmente ocupa apenas a nona colocação na tabela da Bundesliga.

Após a decepcionante Copa do Mundo na América do Norte, a DFB se separou de Nagelsmann como técnico da seleção alemã.

Quando Julian Nagelsmann já treinou o RB Leipzig?

Uma volta a Leipzig significaria, portanto, também o retorno a um local de trabalho muito bem conhecido por ele. Entre 2019 e 2021, Nagelsmann comandou os saxões em 95 jogos oficiais, levou o clube à semifinal da Champions League e ao vice-campeonato.

Também o diretor da DFB, Rudi Völler, mostrou-se recentemente convencido em entrevista ao Bild de que Nagelsmann em breve voltará a assumir uma equipe de ponta: "Julian vai respirar um pouco, se acalmar. E então vai rapidamente voltar a assumir uma equipe absolutamente de ponta, disso não tenho dúvida."

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Ainda na quarta-feira, a Sport Bild havia classificado como infundados os rumores sobre um possível retorno de Nagelsmann a Leipzig. Um dia depois, porém, a Sky passou a tratar o assunto de outra forma. Segundo a emissora, Nagelsmann de fato tem um papel nas reflexões do Leipzig, caso realmente aconteça a saída de Demichelis. Sobretudo Oliver Mintzlaff, presidente do conselho de supervisão do RB Leipzig e CEO da Red Bull, seria considerado um defensor de Nagelsmann, que segue desfrutando de boa reputação no universo da RB. No entanto, o Leipzig não deve ser o único clube que tem Nagelsmann no radar. Também haveria interesse vindo da Premier League.

Apesar das especulações, os responsáveis em Leipzig querem, segundo a reportagem, inicialmente manter Demichelis. O Head of Soccer Roger Schmidt, sucessor de Jürgen Klopp, que assumiu o cargo de técnico da seleção alemã de Nagelsmann, seguiria defendendo internamente, por enquanto, calma.

Também o diretor esportivo Marcel Schäfer deu respaldo público ao argentino durante a pausa para a data Fifa: "Uma equipe remontada precisa de tempo para se encontrar e desenvolver automatismos. Essa é a realidade."

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No entanto, Demichelis provavelmente não terá muito tempo para convencer os responsáveis de seu caminho. Outubro deve trazer indicações importantes sobre seu futuro. Embora o argentino tente fazer a equipe jogar um futebol mais atraente - exatamente esse foi recentemente um ponto de crítica ao antecessor Ole Werner. Ao mesmo tempo, a comunicação dificulta seu trabalho: no elenco extremamente internacional, Demichelis fala principalmente alemão e espanhol e apenas um pouco de inglês.

Demichelis assumiu o Leipzig apenas no verão, depois que o clube se separou de forma surpreendente de Werner. Antes disso, ele havia conduzido o RB de volta à Champions League.

Agora, após a longa pausa para a data Fifa, um calendário pesadíssimo espera Demichelis e o Leipzig: primeiro, contra Eintracht Frankfurt e PSV Eindhoven, duas vitórias em casa são obrigatórias; em seguida, vêm dois jogos fora de casa da mais alta prateleira contra Bayern de Munique e Real Madrid.