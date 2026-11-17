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Harry Kane encerrou um jejum de 25 anos sem um inglês vencedor da Bola de Ouro. Será que algum de seus atuais companheiros de seleção seguirá seus passos em um futuro não muito distante? O ex-jogador da Inglaterra Mark Hateley explicou à GOAL por que Jude Bellingham e Declan Rice devem ser considerados fortes candidatos ao prêmio.

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Owen ganhou a Bola de Ouro em 2001

O futebol inglês passou por um longo jejum desde que Michael Owen, ex-atacante de Liverpool, Real Madrid e Manchester United, foi eleito o melhor jogador do planeta em 2001 .

Quatro anos depois daquela conquista, Frank Lampard e Steven Gerrard terminaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, atrás do ídolo do Barcelona Ronaldinho. Mas esse foi o melhor resultado inglês por quase duas décadas. Bellingham chegou ao pódio em 2024, ficando com o terceiro lugar.

Kane é eleito o melhor jogador do planeta

Naquela altura, havia sérias dúvidas sobre a possibilidade de um craque inglês voltar a conquistar o mais prestigioso dos prêmios. Com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores jogadores de todos os tempos, deixando o centro das atenções, surgiram novas oportunidades.

Kane aproveitou essa oportunidade em 2026 , depois de marcar 73 gols pelo Bayern de Munique e pela seleção na temporada passada. A concorrência do atacante francês Kylian Mbappe, que bateu recordes, foi superada por pouco.

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Com o futebol inglês de volta ao topo do cenário mundial, embora os títulos coletivos ainda não tenham vindo, será possível dar início a uma espécie de era de ouro, com Bellingham, um dos “galácticos” do Real Madrid, e Rice, referência do Arsenal, fazendo parte desse processo?

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Bellingham e Rice podem disputar a Bola de Ouro?

Questionado se outros ingleses podem receber reconhecimento na Bola de Ouro , o ex-atacante da Inglaterra Hateley, que falou em parceria com a London.Bet, disse à GOAL: “Acho que você citou dois nomes que entrariam imediatamente na disputa.

“Acho que Jude ainda vai atingir toda a sua força. Ele tem a força da juventude neste momento. Acho que, aos 27 ou 28 anos, você ganha outro tipo de força como jogador profissional e, quando chega ao início dos 30, ganha mais uma dose de força.

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“Fiquei decepcionado quando Jude saiu contra a Espanha porque, naquela altura do jogo, você precisa de alguém que conduza a bola. Não precisa apenas de alguém na frente para receber e segurar a bola, por isso Dominic Calvert-Lewin entrou. Quando você está o tempo todo sob pressão, também precisa de alguém que conduza a bola para sair dessa situação. É preciso dar a bola a ele, e vimos isso algumas vezes: ele recebia a bola e corria, corria, corria e corria. Ainda tinha pernas para isso e sabia disso. Por isso, acho que ficou um pouco decepcionado ao sair.

“Mas ele é daqueles que vão melhorar cada vez mais, e acho que Thomas Tuchel vai entender isso à medida que ganhar mais experiência como técnico de seleção.

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“Rice é exatamente igual, mas representa uma ameaça ofensiva em menor grau. Jude ainda está aprendendo quando deve dar o bote e quando não deve. Ele ainda faz algumas faltas bobas porque é jovem, mas, com mais experiência, pode controlar isso e usar essa capacidade quando for necessário. Eu disse, quando ele estava saindo, que achava que ficaria decepcionado. Ele é o nosso homem, o garoto que conduz a bola pelo campo.”

Jogador da Inglaterra vive seu auge

Bellingham já havia entrado na disputa pela Bola de Ouro após uma temporada de estreia memorável em Madri, na qual conquistou os títulos de La Liga e Champions League e marcou 23 gols em todas as competições. Ele voltou à sua melhor forma na Copa do Mundo de 2026.

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Rice também teve destaque naquele torneio, depois de conquistar a Premier League com o Arsenal. Aos 27 anos, é considerado um jogador que desenvolveu todo o seu potencial e atingiu o auge profissional , nível que agora precisa manter.