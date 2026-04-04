Jornal de Madri: Camavinga foi desastroso... e Díaz não seguiu as instruções de Arbeloa

O Real Madrid sofreu uma derrota surpreendente (2 a 1) diante do Real Mallorca, em casa do adversário, neste sábado, na 30ª rodada da La Liga, o que complicou ainda mais sua missão de disputar o título da competição com o rival Barcelona.

Por sua vez, o jornal espanhol “AS” publicou sua avaliação dos jogadores do Real Madrid após a partida, descrevendo o desempenho de Camavinga como desastroso, observando que ele careceu de precisão no controle da bola no ataque e também falhou em retornar rapidamente para a defesa.

Quanto a Arda Güler, o jornal mencionou que ele deu alguns bons passes no terço ofensivo, especialmente um passe para Mbappé no primeiro tempo que criou uma boa oportunidade, mas não conseguiu impor seu domínio.

O turco também teve uma chance de marcar com um chute direto, defendido com brilhantismo pelo goleiro, antes de ser substituído aos 72 minutos por Tiago Petarš.

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Já Ibrahim Díaz foi recompensado com a titularidade, apesar do retorno de Mbappé (e porque Vinícius foi poupado no início), mas não representou nenhum perigo, concentrando-se fortemente nas transições defensivas e carecendo, às vezes, do que Arbeloa exige dele: ousadia e criação de oportunidades, segundo o jornal madrilenho.

Quanto a Mbappé, o “AS” destacou seus dois chutes defendidos pelo goleiro Leo Roman no primeiro tempo; ele parecia perigoso sempre que tinha a posse de bola, mas não marcou nenhum gol.

Por outro lado, Bellingham parecia cansado durante os cerca de trinta minutos em que esteve em campo, enquanto Vinícius tentou em vão após entrar como substituto; o Real Madrid sentiu claramente sua falta, mas se beneficiou do retorno de Militão e do gol marcado por ele.

Nos minutos finais, Thiago Petarš se mostrou muito ativo e deu o máximo em campo, enquanto Mastantuno não contribuiu muito e recebeu um cartão amarelo, o que significa que ficará de fora da próxima partida contra o Girona.