O inglês Jarell Quansah, zagueiro do Bayer Leverkusen, da Alemanha, entrou no radar de interesses do Real Madrid para reforçar a linha defensiva da equipe durante a próxima janela de transferências de verão, graças à capacidade do jogador de atuar em mais de uma posição defensiva.

Segundo o jornal alemão "Bild", o Real Madrid acompanha Quansah de perto, e José Mourinho, treinador da equipe, enxerga no zagueiro inglês uma opção adequada para fortalecer o setor defensivo, especialmente por sua capacidade de jogar em múltiplas posições na defesa.

Quansah tem contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2030, após se transferir para o clube alemão no verão de 2025, vindo do Liverpool, que, de acordo com a reportagem, mantém uma cláusula de recompra do jogador por 70 milhões de euros até o dia 15 de junho.

Em contrapartida, outras reportagens indicam que o Leverkusen pode concordar com a saída do zagueiro inglês por cerca de 50 milhões de euros, o que pode abrir caminho para negociações a respeito de seu futuro durante a próxima janela de transferências de verão.

O interesse dos clubes em Quansah não se limita ao Real Madrid, já que o zagueiro é acompanhado por diversos clubes europeus, em razão de sua versatilidade defensiva, o que o coloca entre as opções consideradas para reforçar o setor defensivo do clube merengue.