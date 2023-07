Ituano x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 16ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Juventude se enfrentam na tarde deste sábado (8), no estádio Novelli Júnior, em Itu, a partir das 17h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

O Ituano subiu na tabela com a vitória no jogo passado e agora é o 13º colocado, com 18 pontos. Agora, o Rubro-Negro busca um novo triunfo para ganhar novas posições. O departamento médico da equipe, entretanto, segue cheio.

Já o Juventude agora é o sétimo colocado, com 24 pontos, e também ganhou na partida anterior. A equipe gaúcha não poderá contar com Mandaca, machucado.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Marcel Scalese e Mário Sérgio; José Aldo, Rafael Carvalheira e Alejandro; Felipe Saraiva, Hélio Borges e Paulo Victor. Técnico: Marcio Freitas.

Juventude: Thiago Couto; Dani Bolt, Reginaldo, Zé Marcos e Danilo Boza; Alan Ruschel, Jádson e Nenê; Daniel Cruz, Vini Paulista e David Da Hora. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Ituano

Neto Berola, Carlão, Jonathan Silva, Madison e Bruno Xavier estão no departamento médico.

Juventude

Mandaca está no departamento médico.

Quando é?