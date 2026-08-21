Em entrevista à Sporty TV , o ponta revelou o quanto já havia ficado impressionado com a primeira conversa pessoal com José Mourinho. "Mourinho acordou às cinco da manhã para falar comigo. Isso mostra o quanto isso é importante para ele. Quando o Madrid liga, você não pode dizer não, então eu disse: 'Se eles me querem, então estarei lá.'"

Diomande também deixou clara a dimensão de sua admiração pelo português com outra declaração: "Estou pronto para dar minha vida por ele."

Depois de uma longa novela, o Real finalmente oficializou a contratação do marfinense junto ao RB Leipzig. Segundo informações, os Merengues pagarão ao clube da Bundesliga uma taxa fixa de 125 milhões de euros. Com bônus, a quantia pode subir para até 140 milhões de euros. Em Madrid, Diomande assinou contrato até 2033.

Diomande escreve história em transferência: só duas saídas da Bundesliga foram mais caras

Para o jogador de ataque, um sonho se tornou realidade. "Foi como um sonho, porque não existe clube maior. Desde o momento em que soube disso, não consegui mais dormir. Eu simplesmente não conseguia acreditar", disse Diomande.

Diomande havia se transferido para o Leipzig apenas no verão passado, por 25 milhões de euros, vindo do CD Leganes. Em sua primeira temporada na Bundesliga, virou imediatamente um dos melhores jogadores da liga. Em 46 jogos oficiais, o ponta marcou 15 gols e deu outras 11 assistências.

Só com a taxa fixa de 125 milhões de euros, Diomande já é a terceira saída mais cara da história da Bundesliga, ao lado de Florian Wirtz, que em 2025 se transferiu do Bayer Leverkusen para o Liverpool pela mesma quantia. Apenas Jude Bellingham (127 milhões de euros) e Ousmane Dembele (148 milhões de euros) renderam taxas maiores em suas saídas do BVB.