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O 1. FSV Mainz 05 perdeu por 2 a 1 para o Bayern de Munique na tarde de sábado, pela Bundesliga. Uma jogada do primeiro tempo, porém, causou especial indignação na equipe da região de Rheinhessen. O capitão do Mainz, Nadiem Amiri, foi quem mais contestou a decisão do árbitro.

Pouco antes do intervalo, Jae-Sung Lee cabeceou uma cobrança de falta de Amiri para marcar o que seria o empate por 1 a 1 dos donos da casa. O árbitro Robert Schröder inicialmente validou o gol, mas voltou atrás após uma revisão do VAR. O motivo: Lee estava ligeiramente impedido no momento da cobrança.

Naquele momento, a situação já parecia praticamente resolvida. As duas equipes já haviam se posicionado em seus respectivos campos para o reinício da partida quando o VAR decidiu revisar o lance. As imagens mostraram que Lee realmente estava impedido. Tanto Manuel Neuer, que saía do gol, quanto Jonathan Tah haviam tocado de leve na bola antes. No entanto, nenhum dos dois jogadores do Bayern havia feito uma jogada controlada com a bola, e por isso o impedimento continuou válido.

Mesmo assim, Amiri não entendeu a decisão. "Na hora, nem entendi o porquê. Ainda mais porque o árbitro já tinha apitado e apontado de novo para o centro do campo. Mas depois ele disse que Lee estava impedido. Só que, para mim, isso não é impedimento. Eles precisam encontrar alguma solução, talvez permitir que um jogador esteja meio metro impedido, porque isso não é impedimento", disse o jogador da seleção, frustrado, à Sky.

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O companheiro de equipe Philipp Tietz, que marcou o gol que diminuiu a diferença para 2 a 1 na reta final, também se mostrou perplexo à Sky : "De repente, a decisão foi revertida e o gol deixou de valer. Foi uma situação muito estranha."

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A demora da revisão do VAR também causou espanto. Passaram-se quatro minutos entre o gol de Lee, marcado aos 40 minutos, e a decisão definitiva, aos 44. A equipe de redes sociais do Mainz também reagiu à longa revisão com palavras duras no X: "Isso é ridículo. Depois de quase quatro minutos, o gol de repente não vale mais… Inacreditável!"

Assim, o Bayern foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Joshua Kimmich havia colocado a equipe de Munique em vantagem com um golaço. Aos 57 minutos, Lennart Karl ampliou para 2 a 0 após mais uma assistência de Harry Kane. O Mainz, porém, lutou para evitar a derrota. O gol de Tietz só saiu nos acréscimos e, portanto, tarde demais.

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Foi a quarta derrota consecutiva do Mainz em jogos oficiais, a terceira delas pela Bundesliga. Com isso, a equipe da região de Rheinhessen caiu para a décima posição na tabela.