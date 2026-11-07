Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FC Bayern SchiriGetty Images
Marko Brkic
Traduzido por

"Isso é ridículo": decisão do árbitro no jogo contra o Bayern de Munique causa indignação no Mainz 05

Siga GOAL no Google
Publicidade

O 1. FSV Mainz 05 perdeu por 2 a 1 para o Bayern de Munique na tarde de sábado, pela Bundesliga. Uma jogada do primeiro tempo, porém, causou especial indignação na equipe da região de Rheinhessen. O capitão do Mainz, Nadiem Amiri, foi quem mais contestou a decisão do árbitro.

Pouco antes do intervalo, Jae-Sung Lee cabeceou uma cobrança de falta de Amiri para marcar o que seria o empate por 1 a 1 dos donos da casa. O árbitro Robert Schröder inicialmente validou o gol, mas voltou atrás após uma revisão do VAR. O motivo: Lee estava ligeiramente impedido no momento da cobrança.

Naquele momento, a situação já parecia praticamente resolvida. As duas equipes já haviam se posicionado em seus respectivos campos para o reinício da partida quando o VAR decidiu revisar o lance. As imagens mostraram que Lee realmente estava impedido. Tanto Manuel Neuer, que saía do gol, quanto Jonathan Tah haviam tocado de leve na bola antes. No entanto, nenhum dos dois jogadores do Bayern havia feito uma jogada controlada com a bola, e por isso o impedimento continuou válido.

Mesmo assim, Amiri não entendeu a decisão. "Na hora, nem entendi o porquê. Ainda mais porque o árbitro já tinha apitado e apontado de novo para o centro do campo. Mas depois ele disse que Lee estava impedido. Só que, para mim, isso não é impedimento. Eles precisam encontrar alguma solução, talvez permitir que um jogador esteja meio metro impedido, porque isso não é impedimento", disse o jogador da seleção, frustrado, à Sky.

Publicidade
Publicidade

O companheiro de equipe Philipp Tietz, que marcou o gol que diminuiu a diferença para 2 a 1 na reta final, também se mostrou perplexo à Sky : "De repente, a decisão foi revertida e o gol deixou de valer. Foi uma situação muito estranha."

Tópicos relacionados

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

Preço inicialR$ 54,90 por mês
Futebol Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

Preço inicialR$ 0,00

A demora da revisão do VAR também causou espanto. Passaram-se quatro minutos entre o gol de Lee, marcado aos 40 minutos, e a decisão definitiva, aos 44. A equipe de redes sociais do Mainz também reagiu à longa revisão com palavras duras no X: "Isso é ridículo. Depois de quase quatro minutos, o gol de repente não vale mais… Inacreditável!"

Assim, o Bayern foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Joshua Kimmich havia colocado a equipe de Munique em vantagem com um golaço. Aos 57 minutos, Lennart Karl ampliou para 2 a 0 após mais uma assistência de Harry Kane. O Mainz, porém, lutou para evitar a derrota. O gol de Tietz só saiu nos acréscimos e, portanto, tarde demais.

Publicidade

Foi a quarta derrota consecutiva do Mainz em jogos oficiais, a terceira delas pela Bundesliga. Com isso, a equipe da região de Rheinhessen caiu para a décima posição na tabela.

Written byMarko Brkic

Correspondente de futebol para Alemanha e Europa

📝 Bio: Estudei Gestão de Mídia em St. Pölten, Áustria (que, segundo os padrões austríacos, é praticamente uma metrópole com cerca de 60.000 habitantes). Durante meus estudos, em 2019, fiz estágio na SPOX e na GOAL e, após me formar, continuei trabalhando como freelancer. Desde 2024, sou membro permanente da equipe editorial e atualmente trabalho como correspondente de futebol para Alemanha e Europa.

⚽ Como me interessei pelo futebol: Pisei em um campo de futebol pela primeira vez aos oito anos como jogador do SKU Amstetten. No entanto, minha verdadeira paixão pelo esporte surgiu durante a Copa do Mundo de 2006 — minha primeira vez assistindo a um torneio — que acompanhei quando criança na Croácia, em enormes telas de restaurantes, junto a pessoas de todo o mundo.

🎯 Áreas em que me concentro no trabalho:

SEO e atualizações ao vivo de partidas e eventos

Notícias sobre diversas modalidades esportivas

🌟 Meus momentos favoritos no futebol: As ocasiões em que Áustria e Croácia chegaram às fases de eliminação direta em grandes torneios.

Ver perfil do autor