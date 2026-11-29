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O Schalke 04 é goleado por 8 a 1 pelo Paderborn. A uma semana do clássico contra o BVB, o clube está em crise, e o técnico Miron Muslic detona o time após a partida. Suas palavras não agradam a todos.

"Eu o teria demitido imediatamente depois da entrevista", disse o ex-jogador da Bundesliga Stefan Schnoor no programa Doppelpass, da Sport1 . Ele justificou sua opinião com a falta de respostas de Muslic, admitida pelo próprio técnico durante seu duro discurso.

"Ele disse, em outras palavras: 'Desde o início da temporada, eu e minha comissão técnica tentamos de tudo, mas o time não responde'", explicou Schnoor ao desenvolver sua opinião controversa.

Para o ex-jogador do Wolfsburg, de 55 anos, a conclusão é clara: "Ou ele só está fazendo as coisas erradas, ou recebeu jogadores que não servem para o seu estilo de jogo, ou simplesmente não sabe mais o que fazer. Mas, se eu não sei mais o que fazer e digo isso publicamente, como meu time vai conseguir competir no clássico contra o BVB na semana que vem? Que plano eu tenho para esse jogo? Primeiro, eu os ponho contra a parede e, depois, eles devem fazer de tudo por mim. Isso é difícil e não funciona."

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Depois da atuação desastrosa no leste da Vestfália , na tarde de sábado, Muslic criticou duramente todo o time em público e disse que, com exceção do goleiro Loris Karius, nenhum jogador havia mostrado nível para a Bundesliga nos últimos jogos. "A atuação foi uma vergonha. Estou profundamente envergonhado. Nenhum dos líderes do elenco, com exceção de Loris Karius, é capaz de liderar o time", disse Muslic à DAZN, antes de continuar : "Estamos destruindo rapidamente tudo o que construímos. Deixamos o Schalke na mão. Com a formação atual, não temos nível para a Bundesliga." Então, ele disse a frase pela qual, segundo Schnoor, deveria ser demitido: "Não importa o que nós, da comissão técnica, tentemos, nada dá resultado."

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Com dificuldade crônica para marcar gols, o Schalke sofreu em Paderborn sua sexta derrota na temporada. Em 11 jogos, o time venceu apenas uma vez. Na vitória por 3 a 1 sobre o Union Berlin, em meados de setembro, os jogadores do Schalke marcaram 50% de todos os seus gols na temporada até agora. No próximo domingo, terão pela frente o primeiro clássico contra o BVB desde 11 de março de 2023 e o rebaixamento do Schalke.

Schalke 04 mantém confiança em Miron Muslic

Apesar da 16ª posição, da humilhação em Paderborn e das declarações polêmicas de Muslic, herói do acesso, não há discussão sobre o comando técnico. O diretor esportivo Frank Baumann deixou isso claro. "Sobre Miron, a discussão é 0,0", disse Baumann ao WAZ: "Vencemos juntos, perdemos juntos. Miron preparou bem os jogadores. Não é uma questão de mudar a tática. No fim das contas, são os jogadores que estão em campo e precisam responder."

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Muslic chegou ao Schalke 04 vindo do Plymouth Argyle para a temporada 2025/26 como um técnico relativamente pouco conhecido. Em pouquíssimo tempo, seus discursos emocionados, os bons resultados e o acesso conquistado com autoridade fizeram dele um favorito da torcida do Schalke. Agora, o técnico de 44 anos balança pela primeira vez, e de forma preocupante. Seu contrato vai até 2028.