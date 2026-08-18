Como Sky informa, agora o Arsenal também tem interesse no chefe de scouting do BVB, Sebastian Krug. Segundo a publicação, houve recentemente conversas em Londres entre o campeão inglês e Krug.

Há pouco tempo, já havia sido noticiado o interesse de outros clubes da Premier League. Assim, Newcastle United e o arquirrival do Arsenal, Tottenham Hotspur, também teriam colocado Krug na mira.

O profissional de 43 anos trabalha há muito tempo para o Borussia e, em setembro de 2022, havia subido à cúpula do setor de scouting. Nos últimos anos, Krug teve papel decisivo em algumas contratações de peso, entre elas liderou as chegadas de Jude Bellingham e Erling Haaland ao Dortmund.

Ele vai deixar o BVB? Contrato do chefe de scouting Krug vai até 2028

Ambos renderam ao BVB, como se sabe, lucros consideráveis em transferências. Ao que tudo indica, Krug mantém uma relação bastante próxima com o irmão mais novo de Jude, Jobe Bellingham, que chegou ao Borussia em 2025, vindo do Sunderland.

Uma saída de Krug seria um duro golpe para o vice-campeão alemão. O contrato do bem-sucedido olheiro de talentos é válido até 2028.