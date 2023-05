Israel x Colômbia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20 2023

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela primeira rodada do Grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

Estreando na competição, Israel enfrenta a Colômbia neste domingo (21), às 15h (de Brasília), no Estádio Único Diego Armando Maradona, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo Sub-20 de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada e no streaming, e pelo Fifa+, na internet.

A presença de Israel no Mundial foi um dos motivos pelos quais a Fifa optou por escolher um nova sede para a competição em detrimento da Indonésia. Estreando na competição após disputar a Eurocopa da categoria, a seleção de Ofir Haim tem em El Yam Kancepolsky peça de destaque na escalação.

Do outro lado, a Colômbia, que terminou na terceira posição do Hexagonal Final do Sul-Americano, vem com força máxima e tem Gustavo Puerta, que atua no futebol alemão, como destaque da equipe.

Prováveis escalações

Israel: Tomer Zarfati; Ilay Feingold, Or Israelov, Stav Lemkin, El Yam Kancepolsky; Shon Edri, Ilai, Madmoun, Ariel Lugassy; Anan Khalaili. Hamza Shiblie e Dor Turgeman. Técnico: Ofir Haim.

Colômbia: Luis Marquines; Daniel Pedrozo, Edier Ocampo, Fernando Alvarez, Jhon Velez; Kevin Mantilla, Gustavo Puerta, Yaser Aspirilla; Jorge Hurtado, Alexis Manyoma e Tomas Angel. Técnico: Hector Cardenas.

Desfalques

Israel

Sem desfalques confirmados.

Colômbia

Sem desfalques confirmados.

