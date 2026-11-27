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Andoni Iraola, técnico do Liverpool, afirmou que seu foco está no desempenho coletivo da equipe, e não nos números individuais da dupla Alexander Isak e Florian Wirtz, antes do aguardado confronto contra o Everton no clássico de Merseyside, no domingo.

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O treinador espanhol falou sobre o entrosamento que começa a se formar entre os jogadores na entrevista coletiva antes da partida, realizada nesta sexta-feira, segundo o site "Sky Sports": "Para mim, não se trata apenas de Florian ou de Alex. Se jogarmos bem, um deles vai marcar um gol, dar uma assistência ou alcançar números expressivos. O mais importante é como esses jogadores nos ajudam a ter um bom desempenho".

Ele acrescentou: "Se criarmos muitas chances e tivermos um bom desempenho ofensivo, haverá um jogador capaz de marcar os gols. Temos mostrado um bom nível com a posse de bola nos últimos jogos, e acho que estamos melhorando muito quando estamos com a bola".

Iraola se prepara para disputar o primeiro clássico de Merseyside de sua trajetória no Liverpool e garantiu ter consciência da importância do confronto para a torcida e para os jogadores: "Nunca disputei este clássico, mas não é preciso muito tempo para perceber que se trata de um jogo grande para todos os envolvidos. Estou muito feliz por fazer parte dele e espero realmente aproveitá-lo, mas só existe uma maneira de aproveitá-lo, que é vencer a partida".

E continuou: "Os clássicos são sempre diferentes, independentemente da posição dos dois times na tabela. Normalmente, a natureza do jogo é diferente, e dá para sentir isso desde o início".

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Iraola ressaltou a necessidade de seus jogadores estarem preparados para lidar com o clima especial do confronto: "Temos que fazer a nossa parte, vencer os duelos individuais e apresentar um bom nível. Precisamos entender que é um clássico e, ao mesmo tempo, temos que ser bons com a bola e mostrar a nossa qualidade técnica".

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O treinador relembrou os clássicos que disputou em sua carreira como jogador, citando os confrontos entre Athletic Bilbao e Real Sociedad: "Disputei muitos clássicos, entre eles um grande confronto entre Athletic Bilbao e Real Sociedad. Esses jogos têm um caráter especial, exatamente como acontece aqui, porque você tem muitos amigos que torcem para o rival e, às vezes, alguns membros da sua família também são torcedores do outro time".

Ele completou: "Esses jogos duram mais do que os outros. Não é uma partida que você joga, comenta um pouco na semana seguinte e pronto. Normalmente, o impacto dura muito tempo, e o vencedor fica lembrando o outro lado do resultado por um bom período. É uma experiência divertida, e será o meu primeiro jogo aqui, mas sinto que todos querem vencê-lo".

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Iraola também comentou a evolução do atacante sueco Isak, que marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge pela Champions League, no meio da semana , poucos dias depois de desperdiçar chances contra o Manchester United: "Ele evoluiu muito, com certeza, tanto na movimentação com a bola quanto sem ela. Passou a entender melhor a pressão e, quanto mais ele entende esse aspecto, menores são as distâncias que precisa percorrer correndo. Esse é um dos pontos em que estamos trabalhando".

E prosseguiu: "Acho também que passamos a aproveitá-lo melhor quando temos a posse de bola, porque ele liga muito bem os setores. É um jogador com qualidades técnicas excelentes, por isso não devemos usá-lo apenas para finalizar as jogadas. Ele pode acrescentar muito na construção do jogo".

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E continuou: "Se ele nos ajudar na construção das jogadas, algumas bolas vão chegar até ele no fim. Ele entende tudo e busca continuar evoluindo".

Iraola também elogiou o goleiro brasileiro Alisson Becker, após as contribuições ofensivas que o tornaram o goleiro com mais participações em gols na história do Liverpool : "Com todo o respeito a todos os goleiros com quem trabalhei, que eram muito bons, nunca trabalhei com um goleiro como o Alisson até hoje. Ele é um modelo a ser seguido na posição".

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E completou: "Talvez as assistências ou esse tipo de coisa não sejam o principal motivo pelo qual o valorizamos, embora ele também tenha marcado um gol e feito contribuições assim. Nós o valorizamos porque ele nos dá muita solidez defensiva. Ele está em boa fase e, se acrescentar esses pequenos detalhes ao seu nível, será algo excelente. Ele deu um bom passe para o Alex, que, por sua vez, fez um trabalho excelente, mas o mais importante é que o Alisson vive um bom momento".

Sobre a situação dos lesionados, Iraola confirmou a ausência de Cody Gakpo no clássico, depois de o jogador sofrer uma lesão muscular quando defendia a seleção da Holanda contra a Alemanha: "O Cody certamente não estará disponível. É uma lesão muscular, por isso temos que esperar até que a recuperação seja concluída e a lesão cicatrize. Esse tipo de lesão costuma levar duas ou três semanas, e ele a sofreu no último jogo pela seleção da Holanda contra a Alemanha".

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Ele acrescentou: "Normalmente não gosto de estabelecer prazos para o retorno dos lesionados, porque cada caso é diferente, e alguns jogadores se recuperam mais rápido. A lesão normalmente não é grave, mas existe um problema que precisa de tempo para cicatrizar".

Iraola também falou sobre a situação de Ryan Gravenberch: "Não posso dizer que ele não estará disponível. Esse tipo de lesão é difícil de administrar, porque pode não parecer grave, mas o jogador sente dor. Às vezes, ele melhora sem que se saiba o motivo e, no dia seguinte, chega ao treino sentindo mais dor".

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E concluiu: "Ele está lidando com essa situação, e nós estamos tentando ajudá-lo, mas o mais importante é que, quando voltar, ele esteja sem dor, para que possa jogar com a maior liberdade possível".