Iraola desafia o tabu de Anfield e confirma ausência de astro do Liverpool no confronto contra o Brighton

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, falou sobre a próxima partida de sua equipe diante do Brighton no estádio Anfield, no próximo domingo, pela oitava rodada da Premier League.

O Liverpool entra em campo ocupando a quinta colocação na tabela, com 12 pontos, e a nove pontos de distância do líder Manchester City, que soma pontuação máxima, enquanto o Brighton está na terceira posição, com 16 pontos.

Iraola falou sobre a possibilidade de escalar o jogador Rio Ngumoha como titular diante do Brighton após seu brilho ao dar duas assistências na emocionante vitória sobre o Villarreal pelo placar de 4 a 3 na Liga dos Campeões, tendo preferido não revelar sua decisão final, justificando-se com o constante rodízio que adota.

Iraola disse a respeito, segundo informou o site Sky Sports: "Não se trata apenas do Rio, mas de todos. A questão depende de como sentimos a condição física deles. Fazemos muitas mudanças na escalação porque jogamos a cada três ou quatro dias, então, às vezes, os jogadores sentem cansaço, ou há um risco maior, por isso decidimos dar descanso a alguns ou recorrer a sangue novo".

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E o técnico espanhol acrescentou: "Essa abordagem continuará em nossa partida contra o Brighton, contra o Chelsea e assim por diante, porque os jogos não param e precisamos continuar. Estou feliz porque mudamos um pouco a escalação e damos algum descanso aos jogadores, e eles respondem bem".

E prosseguiu falando sobre Ngumoha: "Ele terminou a última partida contra o Villarreal cansado, e isso é algo natural. Quero que todos os jogadores terminem todas as partidas sentindo cansaço, porque isso significa que entregaram tudo o que tinham, mas, nas posições ofensivas também, normalmente faço a substituição de todos eles e não completam a partida até o fim".

Quanto à sua avaliação do Brighton, Iraola elogiou o adversário, reforçando a dificuldade do confronto: "Eles estão fazendo uma campanha incrível e merecem todos os elogios que recebem. É uma equipe que recebe um treinamento muito especial, e esta é a terceira temporada deles com Fabian Hürzeler, e são muito bons em todas as fases do jogo".

E explicou: "Sem a bola, considero-os um dos melhores times, e com a bola nos pés, possuem alta qualidade, e precisamos estar em nosso melhor estado para superá-los, porque estão com confiança. Mas, em contrapartida, vejo meu time em uma boa situação também. As duas equipes tentarão dominar a partida, e nós, de nossa parte, tentaremos pressionar e vencer os duelos individuais, e isso será um grande desafio".

O treinador do Liverpool abordou a questão de sua equipe não ter conquistado nenhuma vitória no estádio Anfield na Premier League nesta temporada, destacando sua busca por somar pontos independentemente do estádio: "Quero vencer as partidas, seja em nosso campo ou fora dele. Precisamos dos pontos de qualquer lugar de onde possamos obtê-los".

E complementou: "É verdade que não conquistamos a vitória em nosso campo no Campeonato, mas as outras três partidas que disputamos em casa foram jogos de alto nível contra Villarreal, Atlético de Madrid e Tottenham. Nós as vencemos e também apresentamos um bom desempenho em casa. Agora jogamos em casa diante do Brighton, e também jogaremos em casa nas duas partidas seguintes, por isso gostaria muito de vencê-las, mas, se fôssemos jogar fora de casa, eu diria a mesma coisa".

O treinador também dedicou a seu jogador Alexis Mac Allister um elogio especial pelo nível que vem apresentando, descrevendo-o como: "Um dos outros líderes que temos. Ele tem muita experiência, pois, apesar de ainda ser relativamente jovem, participou de partidas no mais alto nível e venceu grandes títulos, seja no nível de clubes ou de seleção nacional, e tem sido realmente muito bom".

E prosseguiu: "Acho que ele foi o último a chegar, junto com Vítor Muños, talvez tenha chegado um pouco antes dele, mas, após duas ou três semanas, estava em excelente condição técnica e vem apresentando um desempenho consistente de forma contínua. Às vezes jogamos bem e depois caímos de rendimento na partida seguinte, mas o Alex agora chegou a um estágio em que apresenta bons níveis de forma constante, e espero que consiga manter esse nível, porque isso facilitará as coisas para nós".

Para encerrar suas declarações, Iraola deu uma atualização sobre a situação médica da equipe e as lesões antes da partida de domingo: "Bradley Barcola treinou hoje normalmente. Ele está bem e não sofre de nenhum problema. Foi apenas uma questão de lidar com o excesso de carga física, e, às vezes, eles precisam permanecer dentro".

E acrescentou a respeito dos demais lesionados: "Vítor Muños sofreu uma contusão no primeiro tempo durante a partida contra o Brentford. Ele conseguiu completar o jogo bem, mas sente alguma dor, e sua participação contra o Villarreal foi muito precoce, e não sei se estará pronto para chegar à partida contra o Brighton".

E concluiu revelando a ausência de seu jogador Dominik Szoboszlai: "Dominik ficará de fora do fim de semana. Não acho que sua volta esteja distante, mas ele ainda não treinou com o grupo e, considerando que o escalamos como titular diante do Villarreal e fomos obrigados a substituí-lo, é provável que lhe demos um ou dois dias a mais para se recuperar em comparação com a semana passada. As coisas estão em boa situação. Dominik já treina sozinho na parte externa e logo se juntará aos treinos coletivos, mas não está pronto para esta partida".