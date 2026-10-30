O espanhol Andoni Iraola, treinador do Liverpool, afirmou que ainda é muito cedo para falar em liderança ou avaliar as chances de disputa pelo título da Premier League, destacando a dificuldade do confronto que colocará sua equipe diante do Arsenal no próximo domingo, no estádio Anfield, pelos jogos da nona rodada do Campeonato Inglês.

O Liverpool ocupa a quarta posição na tabela, com 15 pontos, enquanto o Arsenal, atual campeão, está na segunda colocação, com 21 pontos, atrás do líder Manchester City apenas pelo saldo de gols.

Iraola declarou, sobre a liderança da tabela e o confronto com o Arsenal, na coletiva de imprensa do jogo realizada nesta sexta-feira, segundo o que divulgou o site "Sky Sports": "É muito cedo para começar a olhar para a tabela de classificação; temos que nos preparar para um jogo extremamente difícil. Conhecemos o Arsenal e sabemos o quão bom ele é, pois tem jogadores de destaque que trabalham muito duro. Precisamos estar prontos para esse desafio, e confio nos nossos jogadores e em nós mesmos. O clima de domingo será incrível, e espero que estejamos no nível exigido".

Respondendo às declarações de Jamie Carragher, nas quais considerou o Liverpool o concorrente mais próximo do Arsenal pelo título, Iraola disse: "Já disse isso antes: ainda estamos em outubro e temos que encarar cada jogo separadamente. Sempre digo que a primeira referência costuma vir depois que todos nos enfrentamos uma vez, na metade da temporada, e aí você pode começar a olhar para a tabela de classificação. Agora estamos em uma situação que nos obriga a melhorar e seguir evoluindo".

Próximas partidas LIV Premier League 11:30 ARS Assistir

E sobre enfrentar seu amigo Mikel Arteta, acrescentou: "Na semana passada foi o Xabi Alonso, e agora o Mikel; há muitos velhos amigos nos bancos dos adversários ultimamente. Acho que é bom passar de 5 a 10 minutos com eles depois do jogo, mas sei que ele vai complicar muito a nossa missão, por isso teremos que apresentar o nosso melhor. É bom que os torcedores tenham expectativas e acreditem na nossa capacidade de vencer, mas, se você me perguntar, ainda estamos em uma fase muito inicial da temporada".

E sobre como enfrentar o Arsenal e o quanto poderia aproveitar sua superioridade anterior sobre eles enquanto treinava o Bournemouth, Iraola explicou: "É verdade que obtivemos bons resultados contra o Arsenal com o Bournemouth, mas isso não significa muita coisa; é uma equipe completamente diferente, um grupo diferente de jogadores e momentos diferentes. Não podemos usar as mesmas ferramentas que usamos antes; é preciso usar ferramentas diferentes e aproveitar nossos jogadores da melhor forma possível, confiando neles".

Iraola prosseguiu, explicando as chaves do confronto: "No fim das contas, trata-se de vencer os duelos individuais, correr mais do que eles e ser superior nas bolas aéreas, nas bolas paradas e nos pequenos detalhes. O Arsenal é o campeão e lidera o campeonato atualmente, além de ter perdido apenas uma partida nesta temporada, por isso está em uma situação excelente, e isso será certamente um grande desafio para nós".

E sobre a mudança na forma de encarar o jogo e não entrar como "lado não favorito", como era o caso no Bournemouth, completou: "Com certeza isso muda, mas eu sabia desde o meu primeiro dia aqui que isso aconteceria, independentemente do adversário ou da competição. Nós aceitamos isso, e é algo bom; as pessoas esperam muito do seu time. E, no fim, a questão é como criar mais chances do que o adversário; sabemos que o Arsenal é muito forte defensivamente, e nós, como equipe, também estamos bem defensivamente, por isso cada chance que criamos tem um valor altíssimo, e o que acontecer dentro da área será decisivo".

Iraola elogiou o apoio da torcida no estádio Anfield, dizendo: "Não se trata apenas de vencer; em Anfield, todos sentem, quando o time dá tudo de si, que a torcida nos apoia de forma imensa, mesmo quando ficamos atrás em alguns dos últimos jogos. No nosso estádio temos uma grande vantagem sobre os adversários, e o clima que conseguimos criar aqui é mágico e excepcional".

E sobre a queda de rendimento de Ryan Gravenberch recentemente, Iraola explicou: "Ele fez bons jogos e outros menos bons nesta temporada, e ultimamente disputou um grande número de minutos. Confiamos nele e sabemos o que ele pode oferecer, e, assim como fazemos com os demais jogadores quando não jogam bem, tentamos ajudá-lo a desenvolver os aspectos de que precisa, e, quando está em boa forma, buscamos mantê-lo ali".

Iraola encerrou sua fala abordando a sobrecarga de jogos e o rodízio entre os jogadores: "É verdade que não tive muita experiência como treinador na Europa, exceto na Liga Europa, mas disputei muitos jogos como jogador e me acostumei a esses campos e a chegar às três da manhã. Nossos jogadores estão muito acostumados a esse ritmo duplo, e recorremos a mudanças constantes de um jogo para o outro; acho que esse método está funcionando bem. Sempre deve haver um nível mais alto a ser alcançado, e temos que melhorar em diferentes áreas, e estamos bem cientes disso".