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Ipswich Town x Sunderland: prévia completa da Premier League

Ipswich
Sunderland

Prévia completa de Ipswich Town x Sunderland com o início da temporada 2026-27 da Premier League. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências e mais.

crest
Premier League - Rodada 1
Portman Road

Ipswich Town x Sunderland começa em 22 de agosto de 2026 às 10:00 EST e 15:00 GMT.

O Ipswich está de volta aos grandes palcos

O Ipswich gastou mais de £100 milhões em 10 reforços na tentativa de tornar a equipe mais resistente do que foi após o rebaixamento de dois anos atrás, quando o foco foi contratar jogadores já testados na Championship. No momento em que este texto foi escrito, o clube tinha o quarto maior gasto líquido da Premier League.

Issa Diop e Sasa Lukic chegaram do Fulham, enquanto Florentino Luís foi contratado do Burnley para reforçar as opções no meio-campo central. O técnico Gary O'Neil vai se apoiar fortemente no retorno do criativo meio-campista Julio Enciso. O paraguaio de 22 anos está de volta para uma segunda passagem pelos Tractor Boys após um período no Brighton. A contratação mais chamativa do Ipswich, no entanto, é o atacante brasileiro Emerson, que chega do Toulouse por £24 milhões.

Ipswich Town FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images

O Ipswich vai tentar forçar perdas de posse

Na temporada passada, o Ipswich foi mestre em explorar perdas de posse em zonas altas. O time gerou finalizações em 22,2% dessas jogadas, mais que o dobro da média da Championship, de 10,4%.

O Sunderland agora está estabelecido na Premier League

Indiscutivelmente uma das histórias da última temporada, o Sunderland terminou em sétimo em seu primeiro ano de volta à EPL, sua melhor colocação desde a temporada 1999-2000 sob o comando de Peter Reid. Será preciso ver como o técnico Régis Le Bris lida com as exigências extras do futebol europeu adicionadas ao calendário, mas é um bom problema para ter no início de sua primeira aventura continental em 53 anos. O experiente defensor belga Thomas Meunier é, até agora, a única grande aquisição, depois de chegar sem custos do Lille. O clube também conseguiu manter o capitão e peça central do meio-campo Granit Xhaka, apesar do interesse do Chelsea no veterano suíço. O astro da RD Congo Noah Sadiki vai atuar ao lado de Xhaka em um duplo volante.

Sunderland 2025-26 Granit XhakaGetty Images

Orgulho do Nordeste

O time de Le Bris venceu os dois jogos contra o arquirrival Newcastle United, ampliando para 11 partidas sua sequência invicta na liga.

O Sunderland se sente confortável sem a bola

O Sunderland teve a quinta menor média de posse de bola da Premier League na temporada passada, com 44,9%, e apenas os três rebaixados e o Everton registraram menos posse. O clube precisará reforçar o elenco antes do fechamento da janela, com potencialmente mais de 50 partidas no calendário desta temporada.

Chemsdine TalbiSunderland

Prováveis escalações

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Nunez; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Sunderland (433): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki, Le Fée; Talbi, Brobbey, Angulo.

Brian BrobbeySunderland

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Ipswich x Sunderland

Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formação
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Técnico

  • G. O'Neil

Gary O'Neil não conta com Azor Matusiwa e Jack Taylor, lesionados, enquanto o Ipswich se prepara para a estreia na Premier League. No momento, não há suspensões registradas, e nenhuma provável escalação confirmada foi divulgada antes da partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

Regis Le Bris também lida com preocupações por lesão, com Omar Alderete e Nordi Mukiele fora pelo Sunderland. Não há suspensões a relatar, e Le Bris ainda não confirmou seu XI projetado. Mais notícias da equipe são esperadas à medida que a partida se aproxima.

Forma

IPS

IPS - Sequência

OXF
D2-0
WYC
V1-2
LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SUN

SUN - Sequência

LIV
D4-2
LEE
D1-0
WRE
V1-0
RCL
V0-2
REN
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Ipswich chega para este jogo com três vitórias nos últimos cinco amistosos de pré-temporada, em meio a duas derrotas. O resultado mais recente foi uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Rayo Vallecano em 8 de agosto, enquanto o time também superou o Le Havre por 1 a 0 no início do mês. As duas derrotas foram para o Oxford United, que venceu por 2 a 0, e para o Osasuna, que ganhou por 2 a 1. Ao longo dessas cinco partidas, o Ipswich marcou oito gols e sofreu cinco.

O Sunderland também somou três vitórias nos últimos cinco jogos de pré-temporada. Sua partida mais recente terminou em vitória por 2 a 0 sobre o Lens em 8 de agosto, e o time venceu o Wrexham por 1 a 0 anteriormente na pré-temporada. As derrotas vieram contra Leeds United e Liverpool, sendo esta última por 4 a 2. O Sunderland marcou dez gols nas cinco partidas e sofreu seis, sugerindo uma proposta ofensiva que tem sido consistente ao longo de sua programação de preparação.

Retrospecto do confronto

Confrontos

IpswichEmpateSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Championship em 13 de janeiro de 2024, quando o Ipswich Town venceu por 2 a 1 em Portman Road. Nos últimos cinco confrontos registrados entre os dois, o Ipswich leva vantagem com três vitórias contra uma do Sunderland, com uma partida terminando empatada. As equipes se enfrentaram em anos recentes pela Championship e pela League One, com o Ipswich vencendo os dois encontros pela Championship.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Ipswich Town ocupa atualmente a 12ª colocação, enquanto o Sunderland aparece na 19ª posição.

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