Ipswich Town x Sunderland: prévia completa da Premier League

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 10:00 Portman Road

Ipswich Town x Sunderland começa em 22 de agosto de 2026 às 10:00 EST e 15:00 GMT.

O Ipswich está de volta aos grandes palcos

O Ipswich gastou mais de £100 milhões em 10 reforços na tentativa de tornar a equipe mais resistente do que foi após o rebaixamento de dois anos atrás, quando o foco foi contratar jogadores já testados na Championship. No momento em que este texto foi escrito, o clube tinha o quarto maior gasto líquido da Premier League.

Issa Diop e Sasa Lukic chegaram do Fulham, enquanto Florentino Luís foi contratado do Burnley para reforçar as opções no meio-campo central. O técnico Gary O'Neil vai se apoiar fortemente no retorno do criativo meio-campista Julio Enciso. O paraguaio de 22 anos está de volta para uma segunda passagem pelos Tractor Boys após um período no Brighton. A contratação mais chamativa do Ipswich, no entanto, é o atacante brasileiro Emerson, que chega do Toulouse por £24 milhões.

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O Ipswich vai tentar forçar perdas de posse

Na temporada passada, o Ipswich foi mestre em explorar perdas de posse em zonas altas. O time gerou finalizações em 22,2% dessas jogadas, mais que o dobro da média da Championship, de 10,4%.

O Sunderland agora está estabelecido na Premier League

Indiscutivelmente uma das histórias da última temporada, o Sunderland terminou em sétimo em seu primeiro ano de volta à EPL, sua melhor colocação desde a temporada 1999-2000 sob o comando de Peter Reid. Será preciso ver como o técnico Régis Le Bris lida com as exigências extras do futebol europeu adicionadas ao calendário, mas é um bom problema para ter no início de sua primeira aventura continental em 53 anos. O experiente defensor belga Thomas Meunier é, até agora, a única grande aquisição, depois de chegar sem custos do Lille. O clube também conseguiu manter o capitão e peça central do meio-campo Granit Xhaka, apesar do interesse do Chelsea no veterano suíço. O astro da RD Congo Noah Sadiki vai atuar ao lado de Xhaka em um duplo volante.

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Orgulho do Nordeste

O time de Le Bris venceu os dois jogos contra o arquirrival Newcastle United, ampliando para 11 partidas sua sequência invicta na liga.

O Sunderland se sente confortável sem a bola

O Sunderland teve a quinta menor média de posse de bola da Premier League na temporada passada, com 44,9%, e apenas os três rebaixados e o Everton registraram menos posse. O clube precisará reforçar o elenco antes do fechamento da janela, com potencialmente mais de 50 partidas no calendário desta temporada.

Sunderland

Prováveis escalações

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Nunez; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Sunderland (433): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki, Le Fée; Talbi, Brobbey, Angulo.

Sunderland

Notícias das equipes e elencos

Gary O'Neil não conta com Azor Matusiwa e Jack Taylor, lesionados, enquanto o Ipswich se prepara para a estreia na Premier League. No momento, não há suspensões registradas, e nenhuma provável escalação confirmada foi divulgada antes da partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

Regis Le Bris também lida com preocupações por lesão, com Omar Alderete e Nordi Mukiele fora pelo Sunderland. Não há suspensões a relatar, e Le Bris ainda não confirmou seu XI projetado. Mais notícias da equipe são esperadas à medida que a partida se aproxima.

Forma

O Ipswich chega para este jogo com três vitórias nos últimos cinco amistosos de pré-temporada, em meio a duas derrotas. O resultado mais recente foi uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Rayo Vallecano em 8 de agosto, enquanto o time também superou o Le Havre por 1 a 0 no início do mês. As duas derrotas foram para o Oxford United, que venceu por 2 a 0, e para o Osasuna, que ganhou por 2 a 1. Ao longo dessas cinco partidas, o Ipswich marcou oito gols e sofreu cinco.

O Sunderland também somou três vitórias nos últimos cinco jogos de pré-temporada. Sua partida mais recente terminou em vitória por 2 a 0 sobre o Lens em 8 de agosto, e o time venceu o Wrexham por 1 a 0 anteriormente na pré-temporada. As derrotas vieram contra Leeds United e Liverpool, sendo esta última por 4 a 2. O Sunderland marcou dez gols nas cinco partidas e sofreu seis, sugerindo uma proposta ofensiva que tem sido consistente ao longo de sua programação de preparação.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Championship em 13 de janeiro de 2024, quando o Ipswich Town venceu por 2 a 1 em Portman Road. Nos últimos cinco confrontos registrados entre os dois, o Ipswich leva vantagem com três vitórias contra uma do Sunderland, com uma partida terminando empatada. As equipes se enfrentaram em anos recentes pela Championship e pela League One, com o Ipswich vencendo os dois encontros pela Championship.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Ipswich Town ocupa atualmente a 12ª colocação, enquanto o Sunderland aparece na 19ª posição.