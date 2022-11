Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-20

Colorado tenta revertar placar de 2 a 0 em favor do Verdão em duelo neste sábado (5); veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando por uma vaga na final da Copa do Brasil sub-20, Internacional e Palmeiras entram em campo neste sábado (5), às 15h30 (de Brasília), em Alvorada, pelo jogo de volta da semifinal. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no pay-per-view.

Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o Inter entra em campo precisando ganhar por três gols a mais para avançar à decisão, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis. Já o Verdão tem a vantagem de poder empatar ou perder por até um gol de diferença.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTERNACIONAL SUB-20: Anthoni, Allison, Samuel Bastos, Vinicius Rangel, Dias, Matheus, Lucca, Allan, Alex Moretti, Matteo e Gustavo.

Escalação do provável PALMEIRAS SUB-20: Kaique, Wendell, Kevin, Gustavo, Henri, Kaiky, Edney, Jowjow, Leonardo, Pedro Lima e Ian.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Morada dos Quero-Queros, Alvorada - RS

• Arbitragem: Rafael Klein (árbitro), Juarez Junir e Gustavo Schier (assistentes), Jonathan Vivian (quarto árbitro)