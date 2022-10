Inter de Milão x Sampdoria: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 12ª rodada do italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo entrar no G-6, a Inter de Milão recebe a Sampdoria neste sábado (29), às 15h45 (de Brasília), no Artemio Franchi, em Florença, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Mais leve e confiante após garantir a classificação à próxima fase da Champions League, a Inter de Milão agora volta as suas atenções ao nacional, visando uma vitória para tentar encerrar a rodada dentro do G-6. Os Nerazzurri estão na sétima colocação, com 21 pontos, e seguem sem poder contar com Brozovic.

Do outro lado, a Sampdoria busca o segundo triunfo consecutivo para tentar deixar a zona de rebaixamento. A Samp está em 18º lugar, com 6 pontos somados até o momento. Winks e Murillo seguem sem condições físicas de ir a campo.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTER: Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Martinez.

Escalação do provável SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Desfalques

Inter

Brozovic, lesionado, continua desfalcando os nerazzurri.

Sampdoria

Winks e Murillo são as baixas no time visitante.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: San Siro, Milão - ITA