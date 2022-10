Inter de Milão x Salernitana: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A

Partida acontece neste domingo (16), pela 10ª rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo subir na tabela, a Inter de Milão enfrenta a Salernitana neste domingo (16), às 7h30 (de Brasília), no San Siro, pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, streaming.

A Inter vem de vitória na rodada passada e quer um novo triunfo, agora diante de sua torcida, para se aproximar do G-4. Lukaku e Brozovic continuam no departamento médico e voltam a desfalcar os nerazzurri, que estão na sétima posição, com 15 pontos.

A Salernitana, por sua vez, está em 11º lugar, com 10 pontos marcados. A equipe visitante, no entanto, tem desfalques por lesão, além de não poder contar também com Radovanovic, suspenso.

Escalações:

Escalação do provável Inter de Milão: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Martinez, Dzeko.

Escalação do provável Salernitana: Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.

Desfalques

Inter de Milão

Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, continuam no departamento médico.

Salernitana

Matteo Lovato, Giulio Maggiore e Franck Ribery, machucados, além de Ivan Radovanovic, suspenso.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 7h30 (de Brasília)

• Local: San Siro, Milão - ITA