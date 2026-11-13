Compartilhar Siga GOAL no Google

A Inglaterra recebeu um grande alerta antes do confronto com a Espanha pela Liga das Nações: o fenômeno adolescente Lamine Yamal está prestes a voltar a jogar. A equipe de Luis de la Fuente ampliou sua impressionante sequência invicta para 43 partidas na quinta-feira e agora se prepara para contar novamente com sua arma mais perigosa na visita da Inglaterra.

Publicidade

Espanha segue em grande fase

A Espanha manteve os 100% de aproveitamento no Grupo A3 da Liga das Nações com uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre a Tchéquia, nesta quinta-feira, em Praga. Gols da dupla Alex Baena e Marc Pubill, do Atletico Madrid, garantiram aos comandados de Luis de la Fuente a quinta vitória em cinco jogos nesta campanha.

O resultado também ampliou para 43 partidas a impressionante sequência de invencibilidade dos campeões da Copa do Mundo. A última derrota veio contra a Colômbia, em março de 2024, o que evidencia o tamanho do desafio que a Inglaterra terá pela frente neste fim de semana.

De la Fuente traz boas notícias sobre lesionados

Destaque do Barcelona, Yamal ficou fora da viagem a Praga por causa de dores no joelho. Foi sua primeira ausência por clube ou seleção nesta temporada. Até quinta-feira, o jovem havia sido titular em 20 partidas consecutivas, nas quais registrou impressionantes 17 gols e 13 assistências.

O técnico da Espanha, porém, confirmou que seu atacante está pronto para jogar em Madri, assim como Mikel Oyarzabal, atacante da Real Sociedad que retorna à equipe.

Publicidade Publicidade

“Temos boas notícias”, disse De la Fuente após a vitória em Praga. “Lamine Yamal já está se sentindo bem e está muito ansioso para se juntar ao grupo [na sexta-feira].

Tópicos relacionados

Próximas partidas ESP Liga das Nações A 14:45 ING

“Mikel também está melhor. Um chegará por volta do meio-dia e o outro um pouco mais tarde, mas ambos estarão conosco [para enfrentar a Inglaterra].”

Liderança em jogo em Madri

Enquanto a Espanha conquistava os três pontos em Praga, a Inglaterra venceu a Croácia por 2 a 1 em Wembley. Com o resultado, a seleção inglesa está três pontos atrás da Espanha no Grupo A3.

Publicidade

As duas potências já garantiram vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Ainda assim, o confronto de domingo no Metropolitano, estádio do Atletico Madrid, definirá quem avançará na liderança do grupo.

À espera de um duelo emocionante, De la Fuente acrescentou: “[Será] uma oportunidade de assistir a duas das melhores seleções do mundo. Queremos manter esse embalo daqui para a frente e ampliar essa sequência. A questão é que, a cada jogo que passa, a derrota fica mais próxima. É assim que funciona, mas estamos felizes e valorizamos o que estamos conquistando.”

Publicidade

Um desafio monumental para a Inglaterra

A Inglaterra viaja à capital espanhola sabendo que enfrentará possivelmente o maior desafio do futebol de seleções. Encerrar uma invencibilidade de 43 partidas exigirá uma atuação perfeita, especialmente com o retorno de Yamal para reforçar um ataque espanhol que já é letal.

O resultado de domingo definirá o posicionamento das equipes como cabeças de chave para a próxima fase eliminatória. Tirar a liderança da Espanha seria uma enorme demonstração das ambições da Inglaterra, mas não conseguir isso apenas reforçará o atual domínio espanhol no cenário internacional.