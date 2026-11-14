Impulso mundial: Marrocos aceita o presente do Brasil e aguarda a queda de Portugal

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A seleção marroquina recebeu um presente valioso do seu rival brasileiro, depois que a inesperada derrota diante do Japão contribuiu para mudar os contornos da disputa pelas primeiras posições no ranking mundial, oferecendo a Marrocos a chance de dar mais um passo rumo à lista dos cinco primeiros.

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A seleção marroquina se beneficiou de sua vitória expressiva sobre o Níger por cinco a zero, na noite da última sexta-feira, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, avançando uma posição no ranking mundial da Federação Internacional de Futebol.

A seleção de Marrocos subiu para a sexta colocação no ranking (1805 pontos), beneficiando-se ao mesmo tempo da queda do Brasil diante do Japão por três gols, resultado que levou a seleção brasileira a recuar para a sétima posição, com um total de 1800 pontos.

Marrocos ainda tem pela frente um novo teste contra a seleção do Níger, na próxima terça-feira, no estádio Moulay Abdellah, com o grupo do técnico Mohamed Ouahbi mirando a renovação da vitória e a conquista de um impulso adicional no cenário mundial.

A vitória marroquina no próximo confronto dará a chance de reforçar sua posição no ranking, sem que seja preciso esperar pelo resultado do amistoso entre Brasil e a seleção de Singapura.

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Por outro lado, as atenções marroquinas se voltam para o aguardado duelo entre Portugal e Dinamarca, marcado para esta noite, pela quinta rodada (penúltima) da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, diante da forte proximidade entre as seleções de Marrocos e Portugal na tabela do ranking mundial.

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A seleção de Marrocos está separada da congênere portuguesa por apenas meio ponto, segundo os cálculos atuais do ranking da Fifa, o que torna o resultado do confronto diretamente influente na classificação das duas seleções durante a atualização aguardada.

Um tropeço de Portugal significa seu recuo para a sexta posição, enquanto Marrocos sobe para a quinta colocação mundial, firmando seu lugar na lista das cinco melhores seleções do mundo.

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A seleção de Marrocos chegou à quinta posição no ranking mundial masculino da Fifa em outubro de 2026, igualando-se ao feito da Nigéria como a melhor colocação africana, marca alcançada pela seleção das Águias Verdes em abril de 1994.

Isso veio depois que a seleção marroquina venceu ao longo dos meses de setembro e outubro passados, quando Marrocos conseguiu vencer tanto o Gabão na primeira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027 quanto Lesoto na segunda rodada.

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Grande salto de Marrocos desde o feito no Mundial do Catar

Antes do início da Copa do Mundo no Catar, a seleção de Marrocos ocupava a 22ª colocação mundial naquele momento. E com o fim do torneio do Catar de 2022, a classificação de Marrocos saltou para a 11ª posição, e desde então só recuou para a 14ª colocação, com a qual encerrou o ano de 2024, antes de voltar a avançar novamente, encerrando o ano de 2025 na 11ª posição, chegando em seguida à oitava colocação em janeiro de 2026, a primeira vez que entrou na lista das 10 melhores seleções do ranking da Fifa desde abril de 1998, quando ocupou a décima posição.

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