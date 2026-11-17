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Aos 16 anos, Bastian Assomo se destaca pelos gols e já impressionou Vincent Kompany com suas atuações.

Nos últimos anos, o Bayern de Munique recorreu com frequência a um clube em especial para contratar jovens talentos: trouxe nada menos que cinco adolescentes do Hertha Berlim na última década. Quatro deles não conseguiram se firmar no clube bávaro. Ainda assim, Noel Aseko rendeu ao Bayern 12 milhões de euros em sua transferência para o Eintracht Frankfurt no verão, mesmo sem ter atuado pela equipe profissional.

O quinto é Bastian Assomo. Aos 16 anos, ainda é cedo para avaliar se ele conseguirá se firmar. Mas, assim como os outros talentos vindos de Berlim, mostra um potencial muito promissor. O atacante forte fisicamente também tem bons números de gols, tanto no Bayern, por cuja segunda equipe marca regularmente na Regionalliga, quanto na seleção alemã sub-17, pela qual vive um momento de grande destaque.

Na última quarta-feira, estreou na equipe comandada pelo ex-jogador do Schalke Michael Prus e marcou três vezes na vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia. Três dias depois, na goleada por 7 a 0 sobre a Irlanda do Norte, melhorou sua marca pessoal para quatro gols em uma partida . Assim, soma sete gols em dois jogos pela seleção. Na terça-feira, poderá mostrar novamente do que é capaz quando os jovens da Alemanha enfrentarem a Irlanda do Norte pelas eliminatórias da Eurocopa.

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Assomo, de 1,90 m, também já causou uma primeira impressão no técnico do Bayern, Vincent Kompany, e em sua comissão. No verão, participou da viagem do elenco profissional à Ásia e entrou em campo em amistosos. O fato de Assomo ter se tornado imediatamente um goleador da seleção alemã de base não deve surpreender Kompany: "Sabemos que ele faz gols", disse o treinador ainda no verão, antes de ressaltar, como era de esperar, que o jovem de 16 anos ainda tem muito trabalho pela frente. "Há muitos, muitos aspectos do jogo dele que precisam melhorar. Mas, para um atacante de 16 anos, com a altura dele, já é bom que esteja marcando gols", afirmou Kompany.

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Assomo também já marcou pela equipe profissional: fez um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Jeju FC, da Coreia do Sul, substituindo Harry Kane , que perdeu a viagem à Ásia durante a pré-temporada por causa das férias após a Copa do Mundo. Kane renovou seu contrato com o Bayern até 2029 no início de novembro. Quando o vínculo terminar, Assomo terá 19 anos e poderá ter amadurecido a ponto de se tornar um dos candidatos a sucedê-lo ou, ao menos, a ocupar o posto de reserva.

Quais são as características de Bastian Assomo no Bayern?

"Ele faz os gols dele. É disso que precisamos", disse Tom Bischof sobre Assomo no verão, antes de elogiar o adolescente: "É impressionante para a idade dele a forma como segura a bola. Além disso, finaliza muito bem e é um típico jogador de área." Assim, Bischof descreveu as qualidades do jovem atacante, que soma seis gols em 12 partidas na Regionalliga Bayern. Mais importante para a equipe do Bayern comandada por Dante: após o mau início, o time não perdeu nenhum dos últimos 11 jogos em que Assomo esteve em campo.

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"Ele é um jogador de futebol muito bom, um atacante clássico", disse Bischof ao descrever o jovem. E um atacante clássico nunca fez mal a equipe alguma, seja o Bayern, a seleção alemã sub-17 ou a seleção principal da Alemanha.

O kicker informa que Assomo pode ter espaço ainda nesta temporada, caso Kane precise de descanso na tão importante reta de primavera.