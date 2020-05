Idolatria por Zidane pesou para Hazard e é arma do Real Madrid com Mbappé

Atacante do PSG não esconde a admiração pelo treinador merengue; o mesmo fator pesou para o belga chegar ao Santiago Bernabéu

O interesse do em Kylian Mbappé é evidente. Antes da pandemia, o clube merengue planejava contar com o francês a partir de 2021. Seja quando for a investida de Florentino Pérez pelo atacante, ele tem uma carta na manga: Zinedine Zidane.

O ex-jogador e hoje técnico do clube é um dos grandes ídolos de Mbappé, segundo o próprio jogador do . Perguntado sobre seus ídolos no esporte pelo Daily Mirror, ele não escondeu sua admiração por dois ícones do Real Madrid.

"Primeiro foi Zidane por tudo o que ele conquistou com a seleção e depois foi [Cristiano] Ronaldo. Ele venceu tudo e continua querendo vencer depois de todo sucesso. Os dois marcaram história no esporte e eu quero deixar o meu capítulo escrito também".

O treinador francês pode ser peça chave para a contratação de mais um galáctico assim como foi fundamental para a chegada de Eden Hazard. Quando ainda era jogador do , o belga afirmou ao Telegraph que ser treinado por Zidane era um sonho, justamente pela idolatria que o atual camisa 7 do Real tem por ele.

"Um dos meus ídolos de infância era Zinedine Zidane. Eu tinha um poster dele no meu quarto e hoje eu tenho a oportunidade de ser treinado por ele", disse Hazard em entrevista ao Corriere della Sera em agosto do ano passado.

Enquanto Mbappé segue no PSG, ele coloca o sucesso do time à frente do sucesso individual. "Seria legal ganhar [a Bola de Ouro]. Mas não é algo que me tira o sono. Não acho que devo ganhar na próxima ou na outra temporada. Não há um limite para eu estabelecer".

"Eu sempre colocarei o interesse do PSG e da seleção francesa como minha prioridade. Depois, se eu vencer prêmios individuais pelas minhas perfomances será um bônus".

Caso fique no PSG, Mbappé pode ganhar o reforço de outro ídolo. Cristiano Ronaldo pode estar na mira de Nasser Al Khelaifi para ser o novo craque do clube francês.