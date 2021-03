Ibrahimovic tem lesão confirmada e deve desfalcar Milan contra o Manchester United

O sueco pode ficar de fora por até três semanas por problema no adutor da coxa esquerda

Zlatan Ibrahimovic não vai enfrentar seu ex-time na Liga Europa. O Milan confirmou que o atacante sofreu uma lesão no adutor da coxa que o tira das atividades por até três semanas, o que inclui as oitavas de final da competição continental, contra o Manchester United.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ibra já é uma máquina, e em jogos grandes ainda mais. Mas desta vez, ele pode não estar presente no mata-mata contra seu ex-time por conta de uma lesão na coxa esquerda, que o tirou de campo antes do final do último jogo.

O atacante sueco deixou o campo no jogo contra a Roma, no domingo (28), no começo do segundo tempo, com problemas na coxa. Após exames, o Milan informou que Ibra realmente se lesionou e deve ficar fora por três semanas. Desta forma, o jogador de 39 anos só retornaria no dia 21, contra a Fiorentina.

Além dos jogos da Serie A, a lesão também o tiraria dos dois jogos das oitavas de final da Europa League contra o Manchester United. No entanto, ainda existe uma chance, em 10 dias o atacante será reavaliado, podendo voltar a tempo do duelo de volta, que será no dia 18, na Itália.

O substituto de Stefano Pioli para Ibra deve ser Rafael Leão, que entra no time titular nos jogos contra Udinese (dia 3), Verona (dia 7), ambos pela Serie A, e contra o United (dia 11). E, se após os dez dias Ibra seguir lesionado, o jovem português também deve atuar contra o Napoli (dia 14) e no jogo de volta contra os ingleses.

Aos 39 anos, Ibra é o principal jogador do Milan, tendo marcado 16 gols em 21 jogos na temporada, somando todas as competições, o que o deixa na condição de artilheiro da equipe em 2020/21.

O sueco defendeu o Manchester United entre 2016 e 2018. Era titular no time de José Mourinho na conquista do título da Liga Europa em 2016/17, no entanto, por conta de uma lesão, não atuou na final, contra o Ajax.