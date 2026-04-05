Ibrahim Hassan: A seleção egípcia supera todas as outras seleções árabes... e o comportamento da torcida espanhola é lamentável

Ibrahim Hassan, técnico da seleção egípcia, falou sobre os bastidores do empate sem gols contra a Espanha, afirmando que os Faraós fizeram uma partida forte, apesar das circunstâncias difíceis que cercaram o confronto.

A partida terminou empatada sem gols, em Barcelona, e antes disso os Faraós venceram por 4 a 0 a Arábia Saudita em Jeddah, em um amistoso.

Ibrahim Hassan explicou, em declarações ao canal On Sport, que a comissão técnica liderada por Hossam Hassan se baseia em um estudo minucioso dos adversários, afirmando que a seleção conseguiu aproveitar os pontos positivos alcançados durante o último estágio, o que se refletiu no desempenho em campo.

Ele observou que os preparativos para os jogos contra a Arábia Saudita e a Espanha não foram fáceis, devido às repetidas mudanças nos locais de hospedagem e ao cancelamento do jogo contra a Espanha mais de uma vez, antes de ser incluído no último minuto, o que causou grande pressão sobre a equipe, especialmente por ter que disputar dois confrontos difíceis fora de casa e se deslocar entre eles.

Ele enfatizou que a seleção egípcia “supera todas as seleções árabes”, acrescentando que todos os adversários buscam obter um resultado positivo contra ela.

Vale lembrar que a seleção egípcia ocupa a 29ª posição no último ranking da FIFA e está em terceiro lugar no ranking árabe, atrás do Marrocos (8º) e da Argélia (28º).

Ibrahim Hassan revelou os bastidores das negociações para amistosos de alto nível, confirmando que havia um plano para enfrentar a seleção da Argentina e que as negociações estavam quase concluídas, antes de esbarrarem em dificuldades, levando-o a organizar então um confronto com a Espanha, mesmo após a confirmação de que o jogo seria realizado fora do Egito.

Ele confirmou que a comissão técnica dos Faraós recebeu algumas propostas de trabalho de outras seleções, mas adiou a análise delas para depois da Copa do Mundo, pois “os gêmeos colocam a seleção egípcia em primeiro lugar”.

Ele concluiu suas declarações expressando seu descontentamento com o comportamento da torcida espanhola, afirmando que os vaias durante o hino nacional egípcio foram tristes, mas, ao mesmo tempo, enfatizou que os jogadores da seleção responderam dentro de campo com um desempenho forte e um resultado positivo, exigindo o respeito às bandeiras e aos hinos nacionais de todos os países.

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