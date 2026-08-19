Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, revelou nesta quarta-feira novos detalhes sobre a crise de saúde enfrentada pelo meio-campista internacional alemão Jamal Musiala.

Musiala caiu sem qualquer contato, durante a vitória amistosa do time bávaro sobre o Leipzig (3 a 1) no último sábado, apenas alguns minutos depois de entrar como substituto e marcar o terceiro gol, antes que a mesma situação se repetisse durante o triunfo do Bayern sobre o Heidenheim (4 a 2), na última terça-feira.

O jogador alemão afirmou que os médicos diagnosticaram seu quadro como distúrbios neurológicos temporários e tratáveis, e que não há riscos graves para sua saúde.

Em declarações à rede "Sky Sport - Alemanha", Hoeness disse que o que aconteceu com Musiala pela segunda vez em poucos dias "realmente o chocou", acrescentando: "Fiquei sem palavras, e isso raramente acontece comigo. Vou dormir pensando em Jamal e acordo de manhã pensando nele. Nós apoiamos o Jamal sem condições ou restrições".

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O presidente honorário do Bayern esclareceu que o clube estava ciente da existência de alguns problemas no jogador havia algum tempo, mas que eles não haviam se manifestado dentro de campo antes.

Hoeness acrescentou: "É uma tragédia, especialmente para Jamal. Havia alguns sinais da existência dos problemas, mas eles nunca haviam acontecido com ele no clube. Mas agora, com os dois incidentes de sábado e de ontem, o problema passou a ser, antes de tudo, para a pessoa Jamal, e também para o clube a médio prazo. Todos nós estamos sem palavras, e não estávamos preparados para isso. Teremos que aprender como lidar com a situação".

O Bayern de Munique errou?

Hoeness rejeitou as críticas que defendem que o Bayern deveria ter dado a Musiala um período de descanso mais longo, antes de seu retorno aos treinos e às partidas, afirmando que os médicos especializados deram ao clube sinal verde para que o jogador praticasse esporte no mais alto nível.

Ele disse: "Os especialistas, e os neurologistas que o tratam, nos garantiram - por escrito - que, do ponto de vista deles, não havia nada que impedisse Jamal de praticar esporte de alto nível. E desde então, começamos a dormir um pouco melhor à noite. Mas agora, sinceramente, temos que nos acostumar com essa nova situação. Estou sem palavras".

E prosseguiu: "Prevíamos que, se a mesma situação não voltasse a acontecer rapidamente, o remédio que ele toma ajudaria. Mas quando aconteceu de novo depois de 4 dias, da mesma maneira, fiquei surpreso".

Hoeness afirmou que o Bayern não estava claramente ciente da natureza dos problemas dos quais Musiala sofria antes da Copa do Mundo, esclarecendo: "Havia alguns sinais, mas ele estava treinando e disputando as partidas. Mas eu não sei se esses problemas afetaram seu nível, ou se isso foi por causa dos problemas no tornozelo".

E esclareceu que a decisão de Musiala de falar publicamente sobre seu problema veio após um acordo com a diretoria do clube, dizendo: "Houve uma reunião na segunda-feira entre Max Eberl (o diretor esportivo), o próprio Jamal, seu empresário e dois médicos do time. E houve um acordo de que, se o incidente de sábado se repetisse, Jamal falaria sobre o assunto publicamente, o que aconteceu ontem".

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