Hoeness: Real Madrid e Barcelona não podem dizer que vão vencer a Liga dos Campeões

Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, comentou a comemoração de Lennart Karl, jovem jogador do time, que gerou dúvidas sobre se ela teria sido dirigida a ele, em resposta às suas críticas recentes ao atleta, afirmando que não se sente incomodado e que, pelo contrário, acredita que suas declarações contribuíram para motivar o talento alemão.

Hoeness disse, em declarações à rede "BR24", da Baviera: "Isso não me incomoda. Acredito que participei em 50% dos gols que ele marcou nos últimos dias, porque alguém fez um comentário sobre a vida pessoal dele".

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E acrescentou: "Também temos a responsabilidade de orientar os jogadores jovens. Tenho muita experiência, e se um jogador de 18 anos não consegue aprender nada comigo, é melhor desistirmos".

E prosseguiu o ídolo do Bayern de Munique: "As pessoas responsáveis dentro dos clubes precisam trazer os jovens jogadores um pouco de volta à realidade. Não preciso intervir com um jogador como Harry Kane, mas, quando se trata de um jogador de 18 anos, que não tem experiência em lidar com essas influências externas, os responsáveis, e me considero um deles, precisam às vezes falar".

As declarações de Hoeness vêm após a comemoração de Karl pelo gol marcado contra o Atlético de Madrid, durante a vitória do Bayern de Munique por 2 a 0 na Liga dos Campeões da Europa, na última terça-feira, quando colocou as mãos perto das orelhas e mexeu os dedos, num gesto interpretado como uma ironia às críticas direcionadas a ele.

Hoeness havia criticado o jogador anteriormente, exigindo dele mais humildade e afirmando que ele ainda está longe do status de grande estrela, além de ter declarado seu desejo de ter uma conversa séria com ele sobre seu desenvolvimento e sua forma de lidar com a atenção da mídia.

As críticas de Hoeness provocaram polêmica dentro do Bayern de Munique, especialmente depois que o ex-craque alemão Michael Ballack, conselheiro do jogador, o defendeu, considerando que direcionar críticas a ele publicamente o torna alvo das pressões da mídia.

A conquista europeia

Em outro contexto, Hoeness falou sobre as chances do Bayern de conquistar a Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, afirmando que a disputa está aberta e que não há clube que possa garantir a conquista do título.

E disse: "Nenhum clube pode dizer que vai vencer a Liga dos Campeões da Europa, nem o Real Madrid, nem o Manchester City, nem o Barcelona, nem o Paris Saint-Germain. Acredito que o importante para nós é que o Bayern de Munique conseguiu consolidar sua posição entre a elite dos clubes europeus".

E prosseguiu: "Não temos apenas os melhores jogadores no nível individual, mas também temos uma equipe completa, e nossas atuações recentes comprovaram isso".