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Hoeness dispara: Olise é melhor que Yamal por estes motivos

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
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Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
Bayern de Munique
Bundesliga
M. Olise
L. Yamal
Espanha
Alemanha
França

"O jogador ideal"

Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, afirmou que o jogador de seu time, Michael Olise, é melhor que a estrela do Barcelona, Lamine Yamal.

Hoeness disse ao jornal "Welt am Sonntag": "Michael Olise está a caminho de se tornar o melhor jogador do mundo. Para mim, ele é melhor que Lamine Yamal".

O presidente honorário do Bayern de Munique destacou as qualidades do jogador de 24 anos, descrevendo-o como um futebolista quase completo.

E acrescentou: "Ele marca gols, cria gols e é rápido. Ele é, na prática, o jogador perfeito".

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25 de out. de 2026

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Olise se firmou como uma figura ofensiva fundamental desde que chegou ao Bayern de Munique, vindo do Crystal Palace, enquanto Yamal se tornou peça essencial do Barcelona sob o comando de Hansi Flick.

O jogador espanhol de 19 anos também está entre os principais candidatos à Bola de Ouro.

Ambos os jogadores estão classificados entre os talentos ofensivos mais empolgantes da Europa, o que torna a comparação de Hoeness uma declaração digna de nota às vésperas do clássico.

Yamal enfrentará o Real Madrid ainda neste domingo, o que dá ao ponta do Barcelona a oportunidade de responder dentro de campo, em meio à contínua polêmica sobre os melhores jovens atacantes da Europa.

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