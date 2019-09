Hazard fala após sua estreia pelo Real Madrid

O belga entrou aos 14 minutos do segundo tempo no lugar de Casemiro

Eden Hazard, principal contratação do para esta temporada, finalmente pôde fazer sua estreia. Aos 14 minutos do segundo tempo, Zidane promoveu sua estreia ao tirar Casemiro para a entrada do belga, que estava no banco de reservas.

Logo no seu primeiro lance, Hazard já fez um bom chute em direção ao gol, que parou na defesa do goleiro do . Depois do final do jogo, vencido pelo Real por 3 a 2, o novo camisa 7 falou sobre seus primeiros minutos com a camisa merengue no Santiago Bernabéu.

“Sempre quis jogar aqui [no Bernabéu] e agora espero que este seja o começo de algo muito bonito. Quero aproveitar o futebol com meus companheiros e seguir jogando partidas. É um estádio muito bonito e a torcida sempre apoia a equipe”, contou o belga.

Sobre sua breve atuação, Hazard destacou sua alegria de poder voltar aos gramados: “Estou muito feliz em poder voltar a jogar e por sairmos com a vitória. Quando se volta de uma lesão é duro ganhar um bom ritmo e é necessário um pouco de tempo. O mais importante foi que ganhamos e fizemos um bom trabalho”.

Hazard fez questão de falar da importância da vitória em casa e já começa a pensar no próximo adversário: “Depois de dois empates, precisávamos ganhar em casa. O 3 a 2 foi um pouco justo, mas vencemos. Queríamos vencer e ganhar confiança. Agora temos duas importantes partidas: o e o . Estamos preparados para o que vem”.