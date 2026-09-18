O Bayern de Munique arrasou o seu visitante Union Berlin com uma goleada avassaladora de 7 a 0, em um verdadeiro espetáculo futebolístico que a "Allianz Arena" testemunhou na noite desta sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Alemão.

Com essa ampla vitória, o gigante bávaro assumiu provisoriamente a liderança da Bundesliga depois de elevar sua pontuação para 10 pontos, enquanto as crises do Union Berlin se agravaram, com sua pontuação estacionada em apenas um ponto, na décima sexta posição.

Jamal Musiala abriu o festival de gols do time bávaro aos 18 minutos, com um forte chute da entrada da área que estufou as redes, antes que Michael Olise sofresse um pênalti aos 38 minutos, após uma falta cometida pelo zagueiro Roth, convertido com sucesso pelo inglês Harry Kane, com um forte chute à esquerda do goleiro, marcando o seu gol de número 100 na Bundesliga.

Antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 43 minutos, Olise acrescentou o terceiro gol com um chute magnífico da entrada da área que se alojou no ângulo fechado.

O gigante bávaro manteve seu domínio direto no segundo tempo, quando Olise fez um cruzamento preciso pelo lado direito aos 54 minutos, que Kane desviou com uma forte cabeçada para dentro das redes, marcando o quarto gol.

Aos 70 minutos, Al-Sibari recebeu um passe de Alphonso Davies, driblou a defesa do Union Berlin e ficou cara a cara com o goleiro, chutando com maestria para dentro das redes e anunciando o quinto gol da partida, sendo esse o seu primeiro gol com a camisa do gigante bávaro na sétima partida que disputa em todas as competições nesta temporada, desde a sua transferência para o clube alemão no verão.

A exibição ofensiva avassaladora foi completada com um brilho excepcional do francês Olise, que marcou o sexto gol aos 73 minutos, após aproveitar um passe em profundidade em que ficou cara a cara com o goleiro e o driblou, antes de a bola se alojar nas redes após bater na trave.

Olise fez questão de assinar o hat-trick com um chute foguetório de fora da área que o goleiro não conseguiu conter aos 76 minutos, marcando o sétimo gol do Bayern, e a partida terminou com uma goleada avassaladora por 7 a 0.

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