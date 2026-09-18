Hat-trick de Olise conduz o Bayern de Munique a goleada por 7 a 0 sobre o Union Berlin

O Bayern de Munique arrasou o visitante Union Berlin por um placar contundente de 7 a 0, em um festival de futebol visto no estádio "Allianz Arena" na noite desta sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Alemão.

Com essa vitória expressiva, o gigante bávaro assumiu provisoriamente a liderança da Bundesliga após elevar sua pontuação para 10 pontos, enquanto as crises do Union Berlin se agravaram, congelando sua pontuação em apenas um ponto, na 16ª colocação.

Jamal Musiala abriu o festival de gols do time bávaro aos 18 minutos com um chute forte da entrada da área que balançou as redes, antes de Michael Olise sofrer um pênalti aos 38 minutos ao ser derrubado pelo zagueiro Roth, convertido com sucesso pelo inglês Harry Kane com um chute forte à esquerda do goleiro, marcando seu 100º gol na Bundesliga.

E antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 43 minutos, Olise ampliou para o terceiro gol com um chute primoroso da entrada da área que acertou o ângulo estreito.

O gigante bávaro manteve seu domínio direto no segundo tempo; Olise cruzou com precisão pelo lado direito aos 54 minutos e Kane cabeceou com força para dentro das redes, marcando o quarto gol.

Aos 70 minutos, Al-Saibari recebeu um passe de Alphonso Davies, driblou em seguida a defesa do Union Berlin e ficou cara a cara com o goleiro, chutando com habilidade para dentro das redes e decretando o quinto gol da partida, sendo o seu primeiro gol com a camisa do gigante bávaro na sétima partida que disputa em todas as competições nesta temporada desde sua transferência para o clube alemão no verão.

A exibição ofensiva arrasadora se completou com um brilho excepcional do francês Olise, que marcou o sexto gol aos 73 minutos após aproveitar um lançamento em profundidade, ficando cara a cara com o goleiro e driblando-o antes de a bola entrar nas redes após bater na trave.

Olise fez questão de fechar o hat-trick com um chute foguete de fora da área que o goleiro não conseguiu defender aos 76 minutos, assinando o sétimo gol do Bayern, encerrando a partida com uma vitória arrasadora pelo placar de 7 a 0.

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