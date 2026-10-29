Depois de toda a agitação em torno de sua escolha como melhor jogador do mundo, na segunda-feira, em Londres, o retorno de Harry Kane à Allianz Arena para o duelo com o 1. FC Magdeburg pela Copa da Alemanha pareceu até um pouco discreto. No início do aquecimento, seus companheiros formaram um corredor para o atacante inglês de 33 anos no estádio ainda meio vazio. Em seguida, "Rock You Like a Hurricane" tocou nos alto-falantes. Justamente quando Kane voltava trotando para o vestiário após o aquecimento, a produção exibiu uma breve mensagem em vídeo gravada por ele.

A grande celebração pelo prêmio de melhor jogador do mundo conquistado por um atleta do Bayern de Munique deve acontecer apenas por ocasião do clássico da Bundesliga contra o Borussia Dortmund, no sábado. De qualquer forma, será uma ocasião mais à altura do que uma partida da segunda fase da Copa da Alemanha contra uma equipe da segunda divisão. Kane também voltará a jogar contra o BVB, depois de passar todo o duelo com o Magdeburg no banco de reservas (e ser substituído à altura por Isamel Saibari).

Pouco antes da meia-noite, Kane ainda falou longamente na zona mista sobre a conquista da Bola de Ouro e seus desdobramentos.

Harry Kane planeja surpresas para seus companheiros de equipe

Um deles foi receber, como prometido, um schnitzel dourado do Waldgasthof Buchenhain. Desde a chegada de Kane, o restaurante localizado ao sul de Munique lhe entrega um schnitzel por gol marcado em partidas oficiais. Para a Bola de Ouro, houve uma versão especial. Ele não a comeu, como admitiu com um sorriso: "Vejo isso mais como um troféu."

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Foi mais uma pequena história paralela de sua "semana realmente louca". Kane disse que "ainda está tentando processar tudo isso direito". Segundo ele, é "um pouco estranho" estar tão no centro das atenções quanto esteve na cerimônia de segunda-feira ou no corredor formado antes do jogo contra o Magdeburg: "Normalmente, não gosto muito desse tipo de coisa. Quando saí para o aquecimento e todos estavam ali, de pé, aplaudindo, fiquei até um pouco constrangido."

Mais uma vez, Kane agradeceu a todos os companheiros pela contribuição para sua conquista, mas não deve parar por aí. "Alguns dos rapazes pediram relógios ou algo parecido", revelou Kane, prometendo surpresas. "Então preciso pensar em algo legal para eles, tanto no Bayern quanto na seleção inglesa. Vou cuidar disso. Com certeza vou arranjar um belo presente para cada um."

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Bayern de Munique: Harry Kane explica sua publicação nos stories do Instagram

Na Inglaterra, discute-se se Kane poderá em breve receber do rei Charles o título de "cavaleiro", o que lhe permitiria ser chamado de "Sir Harry Kane". "Eu certamente não diria não. Ficaria muito honrado. Se acontecer, será incrível e algo de que terei um orgulho imenso. Mas não quero me empolgar demais com isso agora."

Após sua escolha como melhor jogador do mundo, uma publicação nos stories do Instagram chamou alguma atenção. Nela, Kane escreveu: "Work hard in silence, let success be your noise." (Em português: "Trabalhe duro em silêncio, deixe o sucesso falar por você.") Muitos observadores interpretaram a frase como uma alfinetada em seus concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo, Lamine Yamal e Kylian Mbappe, que se posicionaram ativamente antes da escolha com diversas declarações públicas.

"Não, de jeito nenhum", garantiu Kane. "É uma frase de que, sinceramente, gostei a vida inteira. Ela ressalta o que faço e como vejo o trabalho duro, a disciplina e a dedicação. Muitas vezes tive de treinar sozinho, longe dos holofotes. Acho que é uma ótima frase, que muitos meninos e meninas podem usar para ajudar a si mesmos."