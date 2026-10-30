"Harry Kane deve assinar pelo tempo que quiser", disse, sorrindo, o recordista de jogos pela seleção alemã e comentarista da Sky, durante um evento da RTL Deutschland com a imprensa, sobre as negociações do Bayern com seu artilheiro.

Kane já teria chegado a um acordo com o Bayern sobre pontos essenciais do novo contrato. Recentemente, a hipótese considerada mais provável era a de um vínculo até 2029. Matthäus disse entender a hesitação do Bayern em oferecer um novo contrato de três anos ao inglês, considerando a idade de Kane (33 anos), mas apresentou uma possível solução: "Faz-se um contrato de dois anos mais um, condicionando o último ao tempo de jogo. Aí o contrato não terá 28 páginas, mas 32. Só que ninguém precisa mostrar ao outro quem é mais forte."

Matthäus elogiou Kane como um "cavalheiro" e um jogador excepcional, destacando sobretudo um aspecto de seu jogo: "Ele está em todos os lugares e tem liberdade para estar onde quiser. Isso o torna imprevisível. Não se deve tirar essa liberdade dele, porque isso tiraria sua força e qualidade do Bayern." Talvez, refletiu Matthäus em tom de brincadeira diante das declarações recentes de Jürgen Klopp sobre o assunto, o técnico da seleção alemã devesse "assistir a mais alguns jogos".

Matthäus fala sobre o desempenho dos jogadores alemães na Bola de Ouro

Para Matthäus, a ausência de jogadores alemães entre os dez primeiros do ranking de melhor jogador do mundo também é "um reflexo da Copa do Mundo. Se você volta a ser eliminado muito cedo com a seleção, inclusive com atuações ruins, não atropelou todos os adversários nas eliminatórias e os jogadores decisivos nos clubes são estrangeiros", disse ele, não pode se surpreender com a ausência de alemães na lista.

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"Joshua Kimmich teria lugar ali", acrescentou Matthäus, "mas não pôde jogar na Copa do Mundo na posição em que talvez devesse ter atuado. Sou fã dele e também de Florian Wirtz, mas Wirtz tem seus problemas. Jamal Musiala tem suas qualidades, mas vem se lesionando repetidamente há um ano e meio. Felix Nmecha teria qualidade para isso, mas a demonstra pouco. Portanto, há argumentos."

Ainda assim, ele vê no Bayern um possível sucessor para Kane: Michael Olise. O francês tem algo especial, disse Matthäus, que achou "sensacional" o pênalti à "Panenka" cobrado por Olise na copa contra o Magdeburg. "Claro que você pode dizer: é provocação. Mas, se eu fosse um menino de dez ou doze anos e visse algo assim, diria: 'Nossa, também quero fazer isso.' Porque é diferente."