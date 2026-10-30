"Harry Kane deve assinar pelo tempo que quiser", disse, sorrindo, o recordista de jogos pela seleção alemã e comentarista da Sky, durante um evento da RTL Deutschland com a imprensa, sobre as negociações do Bayern com seu artilheiro.
Kane já teria chegado a um acordo com o Bayern sobre pontos essenciais do novo contrato. Recentemente, a hipótese considerada mais provável era a de um vínculo até 2029. Matthäus disse entender a hesitação do Bayern em oferecer um novo contrato de três anos ao inglês, considerando a idade de Kane (33 anos), mas apresentou uma possível solução: "Faz-se um contrato de dois anos mais um, condicionando o último ao tempo de jogo. Aí o contrato não terá 28 páginas, mas 32. Só que ninguém precisa mostrar ao outro quem é mais forte."
Matthäus elogiou Kane como um "cavalheiro" e um jogador excepcional, destacando sobretudo um aspecto de seu jogo: "Ele está em todos os lugares e tem liberdade para estar onde quiser. Isso o torna imprevisível. Não se deve tirar essa liberdade dele, porque isso tiraria sua força e qualidade do Bayern." Talvez, refletiu Matthäus em tom de brincadeira diante das declarações recentes de Jürgen Klopp sobre o assunto, o técnico da seleção alemã devesse "assistir a mais alguns jogos".
Matthäus fala sobre o desempenho dos jogadores alemães na Bola de Ouro
Para Matthäus, a ausência de jogadores alemães entre os dez primeiros do ranking de melhor jogador do mundo também é "um reflexo da Copa do Mundo. Se você volta a ser eliminado muito cedo com a seleção, inclusive com atuações ruins, não atropelou todos os adversários nas eliminatórias e os jogadores decisivos nos clubes são estrangeiros", disse ele, não pode se surpreender com a ausência de alemães na lista.
"Joshua Kimmich teria lugar ali", acrescentou Matthäus, "mas não pôde jogar na Copa do Mundo na posição em que talvez devesse ter atuado. Sou fã dele e também de Florian Wirtz, mas Wirtz tem seus problemas. Jamal Musiala tem suas qualidades, mas vem se lesionando repetidamente há um ano e meio. Felix Nmecha teria qualidade para isso, mas a demonstra pouco. Portanto, há argumentos."
Ainda assim, ele vê no Bayern um possível sucessor para Kane: Michael Olise. O francês tem algo especial, disse Matthäus, que achou "sensacional" o pênalti à "Panenka" cobrado por Olise na copa contra o Magdeburg. "Claro que você pode dizer: é provocação. Mas, se eu fosse um menino de dez ou doze anos e visse algo assim, diria: 'Nossa, também quero fazer isso.' Porque é diferente."