Harry Kane desafia a Espanha com declarações ousadas antes da batalha pela liderança

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Harry Kane conduziu a seleção da Inglaterra, seu país, à vitória sobre a Croácia pelo placar de 2 a 1 no estádio de Wembley, na noite de quinta-feira, pela Liga das Nações da Europa.

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O atacante do Bayern de Munique, que recebeu uma homenagem antes do início da partida após ser premiado com a Bola de Ouro, havia marcado o gol da vitória de pênalti, mantendo vivas as esperanças da seleção dos Três Leões de encerrar a fase de grupos na liderança, caso vença a Espanha na última rodada, no próximo domingo, no estádio Metropolitano.

Após o confronto diante da seleção croata, Kane falou à imprensa e enviou uma mensagem de tom desafiador à seleção espanhola, comandada pelo técnico Luis de la Fuente, que também cumpriu sua missão ao vencer a República Tcheca (2 a 0).

O jornal Sport publicou as declarações de Harry Kane, que disse: "Com certeza, nosso objetivo é terminar o grupo na liderança".

E prosseguiu: "Depois da primeira partida, quando perdemos para eles aqui, sabíamos que éramos capazes de apresentar um desempenho muito melhor. Dissemos a nós mesmos: vamos vencer todos os jogos até o próximo confronto, e depois veremos o que acontece. E agora, no domingo, temos a oportunidade perfeita de provar do que somos capazes".

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O capitão da seleção inglesa também expressou sua gratidão pela homenagem que recebeu antes do início da partida, afirmando: "A recepção no começo do jogo foi um gesto maravilhoso e impressionante. E assim que a bola começa a rolar, o mais importante passa a ser conquistar a vitória e somar os três pontos".

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E destacou: "Enfrentamos uma equipe forte que queria provar suas capacidades no jogo desta noite. Acho que apresentamos um bom desempenho durante grande parte da partida. Sentimos um pouco de cansaço nos minutos finais, mas, de modo geral, foi uma vitória magnífica, que nos dá a chance de disputar um grande jogo no domingo".

Sobre o que sentiu ao cobrar o pênalti, Kane disse: "Foi como sempre. Eu perdi o último pênalti pelo Bayern de Munique e, por isso, acho que é sempre importante tentar compensar na tentativa seguinte".

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E enfatizou: "Tento não perder dois pênaltis seguidos e cobrar bem a batida. Treinei ontem como de costume e, agora, trata-se apenas de entrar em campo e apresentar um bom desempenho".

Ao encerrar sua fala, o atacante inglês fez uma rápida leitura da partida, afirmando: "Acho que perdemos a bola com facilidade demais, principalmente em nosso campo de defesa, o que acabou diminuindo um pouco o ritmo do jogo".

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E acrescentou: "Tivemos um conjunto de chances suficientes para marcar dois ou três gols, mas enfrentamos uma boa equipe. Estamos atualmente vivendo uma sequência de jogos difíceis com nossos clubes e seleções e, por isso, nem sempre podemos esperar que tudo corra de forma perfeita".

E completou: "É claro que sabemos que somos capazes de melhorar em alguns aspectos, e teremos de fazer isso se quisermos vencer no domingo. Mas, no fim das contas, o mais importante é que conquistamos a vitória esta noite".

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A seleção espanhola lidera a tabela de classificação do Grupo 3 com aproveitamento total (15 pontos), com três pontos de vantagem sobre a Inglaterra, vice-líder.