Harry Kane alerta o Bayern de Munique: resta apenas um ano

Harry Kane alertou o Bayern de Munique sobre a proximidade do fim do seu contrato, afirmando que as negociações para a renovação começarão ainda esta semana ou na próxima, tendo em vista que resta apenas um ano para o encerramento do seu vínculo com o clube alemão.

O contrato de Harry Kane com o Bayern de Munique termina em 30 de junho de 2027.

O atacante inglês, de 33 anos, que chegou à equipe alemã em agosto de 2023, vindo do Tottenham, recebe um salário total de 25 milhões de euros por ano.

O Bayern de Munique já trabalha na renovação do contrato do seu artilheiro, e aguarda Harry Kane em seus escritórios na rua Ingolstadt para negociar o seu futuro.

Harry Kane declarou: "Deixamos claro que queríamos conversar sobre esse assunto depois da Copa do Mundo e depois das minhas férias. Por isso, ainda não sei a data exata, mas as conversas começarão esta semana ou na próxima. Vamos iniciar as conversas e, como eu já disse antes, estamos tranquilos. E acredito que eles também estão tranquilos".

O atacante inglês acrescentou, em declarações reproduzidas pelo jornal "Bild": "Agora é, claro, o momento certo para começar as conversas, já que resta apenas um ano".

E continuou: "Isso é importante. Mas as duas partes estão tranquilas, e tenho quase certeza de que as conversas serão realizadas esta semana ou na próxima".

Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique, comentou sobre a renovação do contrato de Harry Kane, dizendo: "Não conversei diretamente com Harry sobre esse assunto, mas sei que ele está muito feliz em Munique. E nós também estamos muito felizes com ele, e realmente não há nenhum motivo que o leve a sair no próximo ano. Pelo menos, eu não o vejo saindo".

Harry Kane marcou 146 gols e deu 33 assistências em 147 partidas que disputou com o Bayern de Munique.