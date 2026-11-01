Harry Kane admite atuação ruim em empate 'estranho' do Bayern de Munique com o Borussia Dortmund

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Harry Kane fez uma avaliação franca do próprio desempenho após o empate dramático por 2 a 2 entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund no sábado. O capitão da Inglaterra teve uma noite frustrante na Allianz Arena, onde o gigante bávaro foi segurado por seu grande rival em um Der Klassiker emocionante.

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Kane lamenta frustração no clássico

Kane não escondeu a decepção após o empate do Bayern de Munique com o Borussia Dortmund e descreveu a partida como uma "noite estranha" para o líder da Bundesliga. O artilheiro ficou isolado por longos períodos e não conseguiu influenciar o placar como costuma fazer. O Dortmund reagiu no fim para garantir o empate. Foi uma atuação abaixo do habitual para o ex-jogador do Tottenham, que vive grande fase desde que chegou à Alemanha.

O atacante de 33 anos se frustrou por não marcar, apesar das algumas chances que teve ao longo da partida. "Hoje provavelmente não foi minha melhor atuação nem a melhor atuação da equipe, mas faz parte. É parte de ser atacante e jogador de futebol. Eu poderia ter jogado mais uma hora hoje e a bola não entraria. Às vezes, é preciso aceitar isso", disse Kane ao Bulinews na zona mista após a partida.

Preocupação com lesões aumenta no Bayern

Além do resultado, a condição física do elenco segue como uma das principais preocupações da comissão técnica depois que vários jogadores aparentemente sofreram problemas físicos durante o confronto intenso. O Bayern já vinha lidando com vários atletas em tratamento, e a intensidade do duelo com o Dortmund pode ter aumentado essa lista. Kane observou o clima de apreensão em relação à condição física dos companheiros.

"Foi uma noite estranha em todos os sentidos. Precisamos ver como estão as lesões. Algumas não pareceram muito boas", explicou o inglês. Com uma sequência intensa de jogos pela frente, a perda de jogadores importantes pode ser decisiva para as chances do Bayern de disputar títulos em várias frentes nesta temporada.

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Capitão alerta que calendário intenso exige profundidade do elenco

Kane alertou para o acúmulo de jogos no inverno e afirmou que o rodízio no elenco será indispensável para que sua equipe mantenha a disputa por títulos em todas as competições. Com o calendário cada vez mais apertado e partidas decisivas em rápida sucessão, o capitão da Inglaterra deixou claro que a profundidade do elenco será determinante para a campanha.

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"Chegamos à fase da temporada em que temos muitos jogos pela frente. Precisamos pensar em usar bastante o elenco, e não há dúvida de que faremos isso", disse Kane.

Foco se volta para o Atlético de Madrid

Apesar do tropeço no campeonato nacional, Kane logo voltou as atenções para o próximo desafio. O Bayern viaja à capital espanhola para enfrentar o Atlético de Madrid pela Champions League na terça-feira, em uma partida que exige uma mudança imediata de mentalidade. O atacante garante estar fisicamente preparado para a difícil visita ao estádio Metropolitano.

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"Para o jogo contra o Atlético de Madrid, estarei pronto. É uma partida importante para nós. Vamos jogar fora de casa em um lugar muito difícil, então precisaremos que todos elevem o nível", concluiu.