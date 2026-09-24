Harry Kane tem um plano chamativo para a reta final de sua carreira esportiva. O atacante de 33 anos do Bayern de Munique sonha em atuar na NFL como kicker após encerrar a carreira no futebol e já tem uma ideia de como pode chegar lá.

Kane também cogitou no passado a ideia de se dedicar seriamente ao golfe, mas já deixou essa ambição de lado. “Jogo com handicap dois, mas em Wentworth termino dez acima do par”, contou o craque inglês ao The Sun. “Aí vejo os profissionais jogando lá e alguém vence com vinte abaixo do par, então acho melhor ficar no futebol.”

Já uma aventura no futebol americano agrada a Kane. “Isso é algo para o qual quero olhar com mais seriedade. Tudo depende do que acontecer nos próximos cinco ou seis anos da minha carreira, mas a NFL é bem mais realista do que o golfe.”

O capitão da Inglaterra acredita que sua experiência como cobrador de pênaltis pode ajudá-lo caso atue como kicker. “É algo com que estou acostumado, porque você trabalha principalmente com os pés. Cobrar pênaltis traz uma pressão e uma técnica parecidas, mas, se eu fosse fazer isso, treinaria seriamente por seis meses a um ano.”

Um kicker é, no futebol americano, um especialista acionado em momentos específicos do jogo. Sua principal função é chutar a bola entre as traves e acima do travessão em field goals e pontos extras, enquanto muitas vezes também é responsável pelos kick-offs. Um field goal convertido vale três pontos, enquanto um ponto extra após um touchdown vale um ponto.

Kane não descarta a possibilidade de um dia dar sequência à sua carreira no futebol nos Estados Unidos e, assim, buscar uma ligação com a NFL. “Talvez, se eu jogar na MLS no futuro ou algo nessa linha, fosse possível combinar as duas coisas. Mas, por enquanto, quero continuar jogando futebol o máximo de tempo possível e tirar tudo dos meus últimos dois, cinco ou dez anos.”

Enquanto isso, Kane também está perto de prolongar sua permanência no Bayern de Munique, onde seu contrato atual se encerra no fim da temporada. “Ainda estamos conversando, e essas conversas estão indo bem. Estamos relativamente perto, embora ainda haja algumas coisas que precisam ser resolvidas. Acho que não vai demorar muito para que algo seja anunciado.”

Individualmente, Kane também teve um excelente ano e se considera entre os candidatos à Bola de Ouro, que será entregue em 26 de outubro, em Londres. “Seria incrível vencê-la e eu ficaria extremamente orgulhoso disso. Acho que estou absolutamente na disputa para vencê-la, disso não tenho nenhuma dúvida.”