Hansi Flick não pode impedir viagem de 22.000 km de Raphinha ao Brasil e faz apelo desesperado

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Hansi Flick manifestou preocupação crescente com os próximos compromissos de Raphinha pela seleção, que levarão o capitão do Barcelona a fazer uma desgastante viagem de ida e volta a Singapura, totalizando 22 mil km. O treinador alemão admitiu ter conversado com o diretor esportivo Deco sobre o possível desgaste físico de um de seus jogadores mais importantes.

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Flick admite preocupação com o calendário de seleções

Flick manifestou preocupação com a convocação de Raphinha para a seleção brasileira para os amistosos de novembro. O Brasil enfrentará Japão e Singapura na Ásia, uma viagem que exige um enorme esforço logístico dos jogadores que atuam na Europa. A distância do deslocamento, estimada em cerca de 22 mil quilômetros, acendeu o alerta no Camp Nou.

Flick revelou que já discutiu a situação com o diretor esportivo do clube, Deco, enquanto buscam administrar a condição física de um jogador que se tornou indispensável ao esquema tático do Barcelona. O ex-técnico do Bayern de Munique teme o desgaste físico, sobretudo pelo histórico recente de fadiga muscular do ponta. “É algo que conversei com Deco. Ele é um jogador muito importante. Antes da última pausa, chegou lesionado, e não foi a melhor situação. Mas, no fim, é assim, e não podemos fazer nada a respeito”, disse o treinador, segundo o SPORT.

O controle da carga de trabalho do capitão

Raphinha assumiu um papel de liderança nesta temporada, usando a braçadeira de capitão e ditando o ritmo do sistema de pressão alta de Flick. O técnico, porém, é realista quanto à importância do futebol de seleções e ao desejo do jogador de contribuir para uma nova fase da seleção brasileira. Flick observou que o Brasil atravessa um período de transição após a Copa do Mundo, o que naturalmente aumenta a vontade de todos os jogadores de participar.

Flick detalhou a situação: “Ele é nosso capitão, mas também é brasileiro e, quando a seleção o convoca, ele precisa estar lá. Especialmente porque a seleção brasileira está passando por uma nova fase depois da Copa do Mundo, e acho que todos querem estar presentes e contribuir para ajudar a equipe.”

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O apelo por menos minutos em campo

Com jogos contra o Japão em 14 de novembro e Singapura em 17 de novembro, Flick torce para que a comissão técnica brasileira não sobrecarregue o atacante. O principal objetivo do Barcelona é garantir que Raphinha volte à Catalunha sem novas preocupações com lesões. O pedido de Flick é simples: ele quer que o ponta jogue poucos minutos nesses amistosos na Ásia.

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O treinador foi bastante claro sobre o que espera da pausa para as seleções: “Se conseguirmos reduzir um pouco o tempo de jogo dele, ficarei feliz. A viagem de ida e volta a Singapura não é ideal, mas não é algo que eu possa controlar ou mudar.”

O receio de novas lesões

A preocupação do Barcelona se baseia em acontecimentos recentes, não em mera especulação. Na pausa anterior para as seleções, Raphinha sofreu uma lesão muscular durante um amistoso contra a Austrália, em Brisbane, em 29 de setembro. O problema o obrigou a retornar mais cedo à Espanha e fez o ponta perder vários jogos importantes da equipe de Flick, cenário que o clube quer evitar enquanto disputa várias competições.

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O brasileiro lidou com diversos pequenos problemas físicos nas últimas convocações, o que aumentou a atenção aos seus protocolos de recuperação. Por ser peça fundamental do time principal, sua condição física é vista como prioridade pelo clube. Evitar mais desgaste é considerado essencial para manter o bom momento da equipe nos meses decisivos do inverno, quando o calendário da temporada fica cada vez mais apertado e exigente para todos os jogadores do elenco.