Hakimi revela: Treinei com a Espanha depois de me juntar à seleção marroquina... e foi isso que me afastou

Ashraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, explicou sua decisão de defender a seleção marroquina em vez da espanhola, apesar de ter sido convocado para as categorias de base da “La Roja” enquanto jogava no Real Madrid.

Hakimi disse hoje, quinta-feira, durante participação no podcast “THE BRIDGE”, em declarações reproduzidas pelo jornal marroquino “Al-Batal”: “Comecei com o Marrocos, mas a Espanha me convocou, e eu estava na época no Real Madrid”.

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O ex-jogador do Real Madrid acrescentou: “Disseram-me no Real Madrid: ‘Por que não vai treinar dois ou três dias (com a Espanha) para ver como se sente?’”.

E continuou: “Eu fui mesmo e experimentei, mas não me senti à vontade... Disse que me sentia à vontade para continuar minha carreira — e pelo meu pai — com o Marrocos, e lá as coisas correram bem... Escolhi o Marrocos antes mesmo de me juntar ao time principal do Real Madrid; você deve tomar essa decisão de acordo com o que sente”.

Hakimi acrescentou: “É uma questão mais pessoal do que alguém vir falar com você sobre o projeto... Hoje há um técnico, e amanhã chega outro com uma mentalidade diferente”.