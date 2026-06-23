Hakimi e Díaz na linha de frente... 11 jogadores espanhóis disputam a Copa do Mundo com outras seleções

Onze jogadores nascidos na Espanha disputarão a Copa do Mundo de 2026 defendendo as cores de outras seleções; entre eles, seis jogam pela seleção do Marrocos, enquanto os demais se distribuem entre as seleções da Argentina, Gana, México, Uruguai e Equador.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o caso de Ibrahim Díaz é o que mais chama a atenção da mídia, já que a decisão do atacante do Real Madrid, nascido em Málaga, de representar a seleção do Marrocos foi um dos maiores dramas nos meses que antecederam o Euro 2024, já que sua ausência de destaque nos planos de Luis de la Fuente acabou por inclinar a balança a favor da seleção marroquina.

Ao lado de Díaz está Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina e campeão europeu pelo Paris Saint-Germain; o lateral-direito nasceu em Madri e cresceu em Getafe, embora seus pais sejam marroquinos, Além disso, também vestirão a camisa preta do Atlas Shadi Riad, nascido em Palma de Maiorca; Ismail Sibari, natural de Terrassa; Mohamedi, nascido em Melilha; e Ayoub Amimouni, nascido em Fich, em Barcelona.

Outro nome de destaque é o de Nico Baz: o meio-campista do Como, cujo retorno ao Real Madrid tem sido alvo de especulações nos últimos meses, nasceu em Santa Cruz de Tenerife, No entanto, seu pai, Pablo Baz, foi jogador da seleção argentina e disputou a Copa do Mundo de 1998 na França; seguindo os passos de sua família, o jovem jogador optou por representar a seleção argentina.

Iñaki Williams também estará presente na Copa do Mundo. Nascido em Bilbao, ele já disputou uma partida pela seleção principal da Espanha, mas a falta de oportunidades o levou a decidir jogar pela Gana, país de origem de seus pais, e o jogador do Athletic de Bilbao fez sua estreia em 2022 com os “Estrelas Negras”.

Rodrigo Zalazar, jogador do Sporting Braga, nasceu na cidade de Albacete e é filho do ex-jogador da seleção uruguaia José Luis Zalazar; por isso, participou da Copa do Mundo com o Uruguai.

A seleção do México conta com Álvaro Vidalgo, nascido em Oviedo. O meio-campista desenvolveu grande parte de sua carreira profissional no Club América, onde permaneceu por seis anos — circunstâncias que lhe permitiram obter a elegibilidade para representar a seleção mexicana.

Jeremy Arriavalho completa a lista; ele é ex-jogador das categorias de base do Racing Santander e atual jogador do Stuttgart, tendo nascido em Mallano, na Cantábria, mas seus pais são do Equador. Seus oito gols na primeira fase da segunda divisão com o Racing abriram as portas para sua convocação à seleção do Equador em novembro passado, garantindo-lhe agora uma vaga na lista para a Copa do Mundo.