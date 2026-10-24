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"Há coisas que nos desgastam também", diz Mourinho em resposta a craque do Barcelona sobre a polêmica da arbitragem

J. Mourinho
F. Lopez
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Portugal
Espanha

O técnico português: o Camp Nou é como qualquer outro estádio

José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez declarações marcantes antes do clássico contra o Barcelona, abordando as chances de sua equipe na disputa pelos títulos e a polêmica envolvendo o árbitro que comandará a partida.

As declarações de Mourinho foram feitas na coletiva de imprensa realizada neste sábado, antes do aguardado confronto contra o Barcelona no estádio "Camp Nou", pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Mourinho confia na capacidade do Real Madrid de conquistar títulos

Questionado se o confronto do clássico representava o verdadeiro teste para medir a capacidade do Real Madrid de vencer títulos nesta temporada, a resposta do treinador português foi categórica, segundo publicou o jornal espanhol "As": "Não, o Real Madrid com Mourinho conquista títulos".

A objeção de Mourinho não é ao nome do árbitro

O técnico do Real Madrid abordou as notícias que circulam sobre a escalação do árbitro Munuera para comandar o clássico, diante de relatos que o associam à polêmica dos pagamentos ao filho de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do comitê técnico de arbitragem na Espanha.

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25 de out. de 2026

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Mourinho afirmou que ficou surpreso com o que se comenta sobre a identidade do árbitro, ressaltando que sua objeção não tem relação com o nome do próprio árbitro, e explicou: "Nunca me incomoda o nome do árbitro. Parto do princípio de que o árbitro é bom, mas o que me incomoda é a violação das regras".

Acrescentou que uma situação de incerteza ainda envolve o assunto, conforme as informações que chegaram até ele, apontando que diversos nomes foram cogitados nas últimas semanas, mas que ele não recebeu de dentro do clube nenhuma confirmação sobre a recusa da designação de um árbitro específico.

Vale destacar que a Federação Espanhola anunciou posteriormente a designação de Munuera como árbitro do clássico.

Resposta breve às declarações de Fermín

Questionado sobre a declaração de Fermín López, jogador do Barcelona, na qual apontou que a constante discussão sobre os árbitros havia se tornado algo cansativo, o treinador português limitou-se a uma resposta breve, que carregava uma clara indireta, dizendo: "O que posso dizer? Há outras coisas que também nos cansam, e que continuam acontecendo".

O Camp Nou dá ao clássico uma emoção extra?

Sobre disputar a partida no estádio "Camp Nou" e se isso lhe dava uma dose extra de empolgação, Mourinho minimizou a importância do estádio, afirmando que a questão não é diferente de jogar em qualquer outro estádio.

E disse: "É como se estivéssemos jogando em qualquer outro estádio. Falamos de uma equipe que tem muita qualidade, mas nada além disso".

#JVEDGPGCSGPSequência
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BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
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V
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2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
9711198+1122
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3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
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D
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BétisBétisBET
96121614+219
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E
V
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5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
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V
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SevillaSevillaSEV
94231416-214
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7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
E
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D
E
D
8
Celta de VigoCelta de VigoCEL
9252107+311
V
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V
E
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9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
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OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
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D
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11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
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VillarrealVillarrealVIL
9234131309
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V
V
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Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
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Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
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GetafeGetafeGET
9234511-69
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EspanyolEspanyolESP
92251112-18
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Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
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ElcheElcheELC
91441117-67
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ValenciaValenciaVAL
9135615-96
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MalagaMalagaMAL
10055719-125
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