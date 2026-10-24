José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez declarações marcantes antes do clássico contra o Barcelona, abordando as chances de sua equipe na disputa pelos títulos e a polêmica envolvendo o árbitro que comandará a partida.
As declarações de Mourinho foram feitas na coletiva de imprensa realizada neste sábado, antes do aguardado confronto contra o Barcelona no estádio "Camp Nou", pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
Mourinho confia na capacidade do Real Madrid de conquistar títulos
Questionado se o confronto do clássico representava o verdadeiro teste para medir a capacidade do Real Madrid de vencer títulos nesta temporada, a resposta do treinador português foi categórica, segundo publicou o jornal espanhol "As": "Não, o Real Madrid com Mourinho conquista títulos".
A objeção de Mourinho não é ao nome do árbitro
O técnico do Real Madrid abordou as notícias que circulam sobre a escalação do árbitro Munuera para comandar o clássico, diante de relatos que o associam à polêmica dos pagamentos ao filho de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do comitê técnico de arbitragem na Espanha.
Mourinho afirmou que ficou surpreso com o que se comenta sobre a identidade do árbitro, ressaltando que sua objeção não tem relação com o nome do próprio árbitro, e explicou: "Nunca me incomoda o nome do árbitro. Parto do princípio de que o árbitro é bom, mas o que me incomoda é a violação das regras".
Acrescentou que uma situação de incerteza ainda envolve o assunto, conforme as informações que chegaram até ele, apontando que diversos nomes foram cogitados nas últimas semanas, mas que ele não recebeu de dentro do clube nenhuma confirmação sobre a recusa da designação de um árbitro específico.
Vale destacar que a Federação Espanhola anunciou posteriormente a designação de Munuera como árbitro do clássico.
Resposta breve às declarações de Fermín
Questionado sobre a declaração de Fermín López, jogador do Barcelona, na qual apontou que a constante discussão sobre os árbitros havia se tornado algo cansativo, o treinador português limitou-se a uma resposta breve, que carregava uma clara indireta, dizendo: "O que posso dizer? Há outras coisas que também nos cansam, e que continuam acontecendo".
O Camp Nou dá ao clássico uma emoção extra?
Sobre disputar a partida no estádio "Camp Nou" e se isso lhe dava uma dose extra de empolgação, Mourinho minimizou a importância do estádio, afirmando que a questão não é diferente de jogar em qualquer outro estádio.
E disse: "É como se estivéssemos jogando em qualquer outro estádio. Falamos de uma equipe que tem muita qualidade, mas nada além disso".
|#
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|Sequência
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|21
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V
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E
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|2
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|2
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|2
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|-6
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|10
|0
|5
|5
|7
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