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O turco Arda Güler levou o Real Madrid a fazer a diferença no ataque ao contribuir com duas assistências na ampla vitória por cinco gols sobre o PSV, mantendo o grande momento na criação de chances e de gols nesta temporada.

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De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Güler chegou a 8 assistências desde o início da temporada, número superado apenas por Lamine Yamal (13) e Harry Kane (11).

No entanto, as assistências não são o aspecto mais importante da contribuição de Arda Güler para o sistema ofensivo do Real Madrid, já que sua influência na criação de chances de gol se multiplicou de forma notável, mesmo quando ele joga longe da área, como aconteceu no segundo tempo contra o PSV.

Embora o astro turco tenha atuado na dupla de volantes ao lado de Bernardo Silva, as duas assistências saíram no segundo tempo da partida europeia. A primeira veio com um belo toque de calcanhar, que abriu caminho para Fede Valverde soltar um chute forte. A segunda foi um passe generoso para Kylian Mbappé, que marcou seu primeiro gol depois que Güler recuperou a bola durante a construção de jogada do time holandês.

Considerando as principais ligas europeias, incluindo as competições continentais, apenas três jogadores superam o jogador do Real Madrid na criação de chances: Michael Olise, do Bayern de Munique, com 63; Florian Thauvin, do Lens, com 60; e Lamine Yamal, astro do Barcelona, com 56.

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Güler aparece logo atrás, com 55 chances criadas, mas leva clara vantagem sobre eles na média de chances criadas em relação aos minutos jogados: ele cria uma chance a cada 18 minutos, contra 20 minutos de Olise, 22 de Thauvin e 26 de Yamal.

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O valor desses números fica ainda mais evidente quando comparados à minutagem: Lamine Yamal disputou 1.445 minutos, contra apenas 1.013 do astro turco.

Güler tem ainda uma vantagem adicional, que é a capacidade de ameaçar o gol adversário com a bola rolando: ele criou 34 chances dessa forma, além de 21 em bolas paradas.

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Nesse quesito, apenas Thauvin supera o astro turco, enquanto Olise e Yamal não são responsáveis pelas cobranças de bola parada nos esquemas do Bayern de Munique e do Barcelona.

No Real Madrid especificamente, os números de Güler confirmam sua superioridade na criação de chances: apenas Kylian Mbappé e Jude Bellingham se aproximam dele em chances com valor de gol geradas com a bola rolando, com 32 e 31, respectivamente.

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A dupla, porém, fica atrás de Güler nas assistências: o turco soma 8, contra 5 de Mbappé e 4 de Bellingham, Diomande e Brahim Díaz cada.

Já nas bolas paradas, Güler tem clara vantagem dentro do time merengue, com Trent Alexander-Arnold bem atrás, com 8 chances criadas.

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Esses números refletem a notável evolução de Güler, que renovou recentemente seu contrato com o Real Madrid até 2032, apesar de José Mourinho utilizá-lo em diferentes posições em campo.

Fica claro que o astro turco rende o seu melhor quanto mais perto está da área adversária, mas ele segue fazendo a diferença mesmo quando atua na dupla de volantes, como fez contra o PSV.

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Seja pela ponta direita, como armador ou no meio-campo, o talento de Güler dá um grande impulso ofensivo ao Real Madrid, num momento em que o time vive uma de suas melhores fases em termos de resultados nos últimos anos.