Guardiola quis transformar Neuer em meio-campista no Bayern

A revelação foi feita pelo diretor-executivo do clube alemão; hoje, Pep quer Ederson batendo pênaltis no City

Ao longo de sua carreira como treinador, Pep Guardiola sempre se notabilizou por sair do comum e buscar coisas diferentes em campo. E durante sua vitoriosa passagem pelo de Munique, entre 2013 e 2016, o atual comandante do quase transformou o goleiro Manuel Neuer em... meio-campista!

Quer acompanhar a Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

“O Manuel Neuer inventou a arte de ser um jogador (com os pés) sendo goleiro, revolucionando sua posição”, disse o CEO Karl-Heinz Rummenigge para a revista oficial do clube alemão.

Mais times

“Eu ainda lembro de como o Pep Guardiola, depois de ter conquistado um campeonato, chegou com a ideia de colocá-lo no meio-campo em uma partida. E falando sério”.

“Foi um pouco difícil mudar a ideia do Pep, já que muitos de nós achávamos que isso poderia ser interpretado como arrogância, mas eu tenho convicção de que o Manu (Neuer) teria ido muito bem no meio-campo também”.

Guardiola não conseguiu fazer de Neuer um meio-campista, ainda que por apenas um jogo, mas agora no Manchester City já está flertando com a ideia de tornar o brasileiro Ederson, que também atua sob as traves, no cobrador de pênaltis oficial do time inglês.