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Pep Guardiola falou pela primeira vez sobre a decisão de recusar o convite para comandar a Itália e admitiu que ficou constrangido ao dizer não à seleção. O técnico, que está em um período de descanso após uma década repleta de títulos no Manchester City, também confirmou que seu próximo passo no futebol será treinar uma seleção.

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Itália procurou Guardiola após ficar fora da terceira Copa do Mundo seguida

Em julho, depois que a Itália ficou fora da terceira Copa do Mundo consecutiva, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) enviou Paolo Maldini e Leonardo para conversar com Guardiola . O convite chegou pouco depois de sua saída do Manchester City, após uma passagem de 2016 a 2026 que rendeu seis títulos da Premier League, três Copas da Inglaterra e um título da Champions League.

Esgotado pela rotina intensa, o ex-técnico de Barcelona e Bayern de Munique decidiu fazer uma pausa de pelo menos um ano por iniciativa própria. Depois, a Itália recontratou Roberto Mancini , técnico da seleção entre 2018 e 2023 que conquistou a Eurocopa de 2020.

Guardiola explica por que recusou a Itália

Em entrevista à Romario TV na terça-feira, ao lado de Romario, lenda do futebol brasileiro e seu ex-companheiro de equipe no Barcelona, Guardiola explicou por que o momento do convite impediu sua ida para a Itália. Ele também confirmou o desejo de, um dia, comandar uma seleção, embora tenha afirmado que está satisfeito longe da beira do campo.

“Esta é a primeira vez que falo sobre isso, mas sim, conversei com eles”, disse Guardiola. “Fiquei constrangido ao dizer ‘não’ à Itália. Um país como a Itália... Ter treinado a seleção italiana teria sido uma das maiores honras da minha carreira. Mas percebi que precisava parar. Se tivessem ligado dois anos antes, provavelmente teria aceitado.

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“Mas, quando Paolo Maldini e Leonardo, de quem gosto muito, entraram em contato, eu estava em um momento em que simplesmente precisava parar. Precisava de um tempo para mim. Depois de 18 anos como técnico, com jogos a cada três dias, semana após semana, chega uma hora em que você precisa respirar.”

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Ao apontar “uma seleção” como sua única ambição ainda não realizada como técnico e afirmar que “esse é o próximo passo” de sua carreira, Guardiola ressaltou que não tem pressa para voltar. “A verdade é que não sei, realmente não sei. Mas, por enquanto, estou bem”, acrescentou. “Se eu voltar, será porque minha intuição vai me dizer que devo voltar e porque alguém vai me querer. Aí eu volto. Mas foram muitos anos, muitos jogos.”

Vaga nos Estados Unidos e seleções europeias alimentam especulações

A Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, e a Holanda, que contratou Xavi recentemente, foram associadas a Guardiola. O mesmo ocorreu com a seleção dos Estados Unidos após a saída de Mauricio Pochettino para o Manchester United.

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Em sua última entrevista coletiva, Pochettino disse que era “o momento perfeito para chegar” à seleção dos Estados Unidos e incentivou Guardiola a aceitar o cargo: “Tudo está caminhando na direção certa. Acho que, claro, ele deve aceitar. Aceitar porque vai encontrar pessoas muito boas, bons jogadores. O jogador pode se encaixar no estilo dele. Há o Centro Nacional de Treinamento, que não existia antes.”

Uma espera paciente antes do retorno

Os interessados terão de ter paciência enquanto Guardiola cumpre sua pausa de pelo menos um ano longe do banco de reservas. Sem prazo ou destino definidos, sua eventual chegada ao comando de uma seleção dependerá inteiramente do momento em que sua intuição lhe disser que está pronto para um novo desafio.